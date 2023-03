Primavera política

El PCE se legalizó un día de Semana Santa y Yolanda Díaz anuncia el nacimiento oficial de Sumar para el 2 de abril, Domingo de Ramos. No tenemos una conclusión clara para dicho paralelismo pero conviene dejarle también trabajo al lector para que saque sus propias conclusiones. Sumar no suma de momento a Podemos pero ayer Mónica García, de Más País, el partido de Errejón, dijo que iría a arropar a Yolanda Díaz. Díaz va a ser arropada en pleno estallido de la primavera, cuando ya van a empezar a sobrar las mantas y hasta la rebequita. Errejón fue muy hábil y al igual que hizo manitas con Manuela Carmena y apuñaló así a Podemos, ahora se deja ver con la dirigente de Más País (Más Madrid) exhibiendo sintonía y complicidad.

Mientras, Pablo Iglesias, que designó a dedazo a Yolanda Díaz como su sucesora, tal vez se arrepienta de esta decisión. Garzón siempre quiere confluir. Hay expectación por el acto del 2 de abril, si bien en España son tantos los acontecimientos políticos que tenemos una sesión continua de espectáculos. Propongo una cartelera en los periódicos para consultar día y hora, a ver a qué hora es la moción de censura, a ver qué día se presenta este o cuando es aquel mitin. En las páginas de Deportes o en la de Sucesos. Una campaña electoral es un tiempo en el que los políticos ocupan más espacio que los cocineros. Y se avecinan dos, aunque no por eso vamos a dejar de comer ni de ver a los Arguiñanos haciendo recetas. Ahora, como todo el mundo tiene móviles, hasta el que se mueve sale en la foto. Se mueve y mucho Susana Díaz en Andalucía y se mueve Ione Belarra para que se note que Podemos está fuerte y vivo. Se mueve Abascal moviendo a su vez a Tamames. Y Feijóo, estos días de moción, se hace el sueco. Literalmente. Para dar sensación de normalidad se programó en su agenda varios actos este lunes. El principal, en la embajada sueca en Madrid, que daba recepción. Tal vez hubo canapés, que es una cosa que suma mucho.

El 2 de abril no se va a armar el 2 de mayo aunque Yolanda Díaz pretende hacer el mayor ruido posible. Ya está tardando mucho en salir Sánchez en esta columna, que vería bien un espacio fuerte a su izquierda, para poder seguir gobernando, pero al que no le desagradaría un debilitamiento de Podemos, partido que le está haciendo pasar algún mal rato. La procesión va por dentro. Salvo a partir del 2 de abril, que irá por las calles con sus penitentes, sus tronos y sus devotos. No paran de maquinar entre todos, pero nosotros lo que querríamos es simplemente parar. Que para eso, ya mismo, es Semana Santa.