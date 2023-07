El verano del cambio

Debido a que procuro acostarme temprano y en paz, en las últimas convocatorias no solo me excuso de comentar el resultado en tiempo real sino que intento no enterarme hasta el día siguiente. Así que el cambio que mento no es el del gobierno (en su caso), sino otro mucho más importante, el cambio climático, que este verano esta dando unos avisos todavía más fuertes que los anteriores. Hay algo siniestro en ese proceso, aparte del proceso mismo: aunque se habla de él, es poquísimo en relación con lo que sería lógico. Es como si, además del negacionismo en sus diversas clases, hubiera en casi todos una conciencia implícita de que en todo caso no se puede hacer nada, al ser algo que está ya fuera de nuestras manos. Sería, pues, resignación, fatalismo, impotencia. De hecho en la campaña electoral no se ha hablado gran cosa del problema mayor, con diferencia, que tenemos.