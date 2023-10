RECONOCIMIENTO A LA PERIODISTA ISABEL GUERRERO APARICIO

Después de 20 años periodismo, donde nunca has perdido tu objetividad, tu libertad, has sido imparcial siendo fiel a tu carrera y a lo que en ella aprendiste. A tu fuerza, tu alegría, tu ilusión a tu gran esfuerzo, lo que más admiro ha sido tu lucha constante, a ser una periodista muy polifacética a seguir siéndolo. Por tu honestidad y fiel cumplidora en tu carrera. Te felicito porque has logrado estar en lo más alto de ella. Estás en un momento maravilloso de tu vida profesional y en el más absoluto silencio, como tú eres. Me alegran tus logros, que te has ganado a pulso, que han sido y serán muchos más. Tantos que no entrarían en un folio, por eso escribo un ínfimo trocito de lo que has hecho y logrado. Responsable de comunicación de Selwos y teleféricos. Has colaborado en la cátedra de Vargas Llosa (teniendo trato directo con él y con otros escritor@s. Has dirigido durante dos años la comunicación de la Feria del libro. Escribes para la mejor revista de música de España (Rockdelux) en Barcelona y un larguísimo etc. Mi más sincero agradecimiento por las diferentes labores que llevas a cabo. Orgulloso de encontrarme con personas como tú.

Rosa María Blanco. Málaga