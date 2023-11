«Los estereotipos son más difíciles de cumplir», responde una joven en un debate en la radio sobre el impacto de las redes en los modos de relación entre los jóvenes. Atención, los estereotipos a que se refiere no son intelectuales, culturales o de clase, sino físicos. De este modo lo que llamamos redes funcionan en realidad como moldes para troquelar deseos sobre el propio cuerpo y, por tanto, para expulsar de la estimación en su círculo, y en muchos casos de la misma autoestima, a quienes no ‘cumplan’ con el estereotipo. Hay adicciones más peligrosas que otras, pero esta, desde luego, no es de las menos. La única receta es cultura, cultura, cultura, para entender lo que pasa, y valores verdaderos para ir erradicando poco a poco los falsos, pero ¿cómo se inyecta cultura y valores en quienes ya han caído en la red de las redes y hacen su vida tras los barrotes de los estereotipos?