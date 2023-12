Javier Arenas vuelve

Vuelve Arenas. Feijóo ha incluido al veterano dirigente popular Javier Arenas en el comité de dirección nacional del Partido Popular. No ha sido una incorporación muy publicitada, en algunas crónicas se tilda incluso de clandestina. Pero su ascenso, su salida de las bambalinas, hace que ahora se comprendan mejor algunos movimientos -o terremotos- sufridos en Madrid por otros dirigentes andaluces. Esta vuelta de Arenas no habrá hecho gracia ni a Elías Bendodo ni a Juanma Moreno. Nunca se han llevado del todo bien con él y lo último que desean es que el corresponsal que en el PP andaluz tenga Feijóo sea Arenas. Feijóo sabrá lo que hace rompiendo el eje gallego-andaluz y cabreando a alguna gente que si tiene algo es memoria. Y capacidad para enredar, e incluso construir, en las interioridades del partido. Nunca ha dejado de tener influencia, Arenas, especialmente en el PP sevillano. Expresidente de los populares andaluces, exministro, exsabelotodo de Génova, todo, todo, no va a retirarse así como así y gana además peso en el Senado. El campeón, como se le conocía en algunos ámbitos, resucita con su vuelta a los terrenos de juego también un género columnístico-político-social: el arenismo.

Hombre de buen encaje, palmeador de espaldas, campechano y eficaz, tiene alma de agradaor («renovación por adición», decía cuando en lugar de destituir a nadie de las direcciones iba incorporando a nuevos dirigentes con poder) pero es capaz sin embargo de putear si hace falta. Con delectación. Feijóo tira de alguien que tiene experiencia y que ya no ¿no? le va a aconsejar guardándose el culo por ambición personal. Arenas lo ha visto ya casi todo. O todo menos la presidencia de la Junta, que la entrevió, vislumbró, con muchos más diputados de los que sacó el PP hace cinco años cuando llegó a San Telmo. Pero se le escapó. El tiempo dirá lo en serio que se toma su papel el nuevo Arenas. A pasar inadvertido no ha ido nunca a ningún sitio.