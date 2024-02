Una escena de 'Políticamente incorrectos', comedia dirigida por Arantxa Echevarría / L.O.

Esta semana me encontré con un compañero de facultad al que no veía desde… ni recuerdo. Su vida, como la mía, ha transcurrido entre cabriolas, pero la sonrisa, cuando no se pierde es buen síntoma de haberle sacado el jugo.

Ninguno ejercimos la abogacía directamente. Para mí resultó una losa, pues toda la familia esperaba utilizar mis servicios jurídicos y defraudé, pero la vida de algunos se compone de tropiezos, errores y claudicaciones que parecen insalvables, aunque necesarios para otros fines, que no siempre se desvelan.

Mi madre decía que era tonta por no ingresar en política y, dado que cubrí 10 años un puesto de trabajo reservado a una persona que se buscó la vida con ciertos contactos en un partido y aún sigue concatenando cargos técnico-políticos, pues parece que tonta sí que fui, porque tuve las mismas opciones para haber hecho carrera política y no lo hice. También decía que era rara, demasiado independiente... No sé si será defecto o virtud, según se mire, pero ser independiente es una cualidad necesaria para el ámbito jurídico, por lo que algo aprendí de los estudios y la Filosofía del Derecho de quinto curso.

Si no fuese independiente me hubiera ahorrado muchísimos problemas, seguramente tendría carrera política y una cuenta corriente jugosa, pero no sé vivir sin ser yo, aunque a veces no me soporte y tampoco he querido vivir supeditada a la píldora de la felicidad para sobrellevar algunas cargas impuestas.

Si algún político reparase en mis palabras, espero que piense si fue fiel a su independencia en algún momento crítico para no condenarse a sí mismo y con él a sus administrados. Nunca es tarde para hacer introspección y meditar, por probar no erramos.