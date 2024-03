A trápalas

Archivo - Una persona lee en su ordenador portátil una noticia falsa / EP

Una mentira dicha mil veces no se convierte en verdad, pero con cada repetición lo cierto se entierra más profundamente y se hace más difícil de encontrar. A casi nadie le importa la verdad si tiene una mentira a medida más a mano, y más amena, y más creíble. Porque la verdad también tiene eso, que es difícil de creer, no sólo es complicado llegar a ella, sino también luego creérsela. A veces la verdad también es mentira, porque le falta contexto y sólo con decir algo veraz uno no consigue otra cosa que engañar o engañarse. Dicen que la verdad siempre termina saliendo a la luz, pero eso es cuando ya nadie mira y el foco y los focos están de nuevo iluminando lo falso hasta cegarnos. La verdad, si brilla, es por nuestra ausencia. Estamos tan acostumbrados al engaño y la patraña, al fraude y la falacia, al bulo y al embustero que ya ni nos sorprende que una vez probada la verdad se nos siga mintiendo. Hay mentiras piadosas y despiadadas, mentirijillas y trolas, hay engaños ingenuos e ingenuos engañados, hay quien miente a conciencia y quien lo hace por no tenerla.

Una mentira dicha mil veces no se convierte en verdad, sin embargo, insisten, porque nos acaban adiestrando y terminamos por creérnoslo todo o no creyéndonos ya nada, que son las dos formas de renunciar a la verdad y dejarla por imposible. Mira cómo miente ése para tapar sus mentiras e inmundicias, o cómo lo hace ése otro para escapar de la verdad y la justicia, mira cómo se mienten unos a otros con total sinceridad mirándose a los ojos sin ruborizarse. Dicen lo que de verdad piensan, pero no piensan en la verdad de lo que dicen. Y qué más darán los hechos en un mundo dominado por la palabra, donde no importa tanto lo que ocurre sino como luego se narra.