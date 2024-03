UNA VEZ MÁS LA POLLINICA DE ÁLORA

Una vez más, a escasas fechas del Domingo de Ramos, la cofradía de La Pollinica de Álora no tiene suficientes portadores. Simultáneamente, otras cofradías andan sobradas de voluntarios. «Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios…». Pese a esta declaración de fe del credo cristiano, tal parece que, llegada la Semana Santa nos volvemos politeístas. Ya no hay un solo Señor, sino varios, y en plena competencia por el fervor popular. Las imágenes que se procesionan en la calle para rememorar la Pasión, muerte y resurrección de Cristo, a las que denominamos de diferentes formas según el instante representado, parecen dejar de ser Un Único Señor, y las acompañamos más y mejor según criterios que escapan a mi razón. Seguimos a una imagen de Jesús y no a otra ¿Porque la imagen es más bella? ¿Porque la cofradía lleva una banda de música más grande y mejor? ¿Porque la cofradía es socialmente más prestigiosa? ¿No es Jesús entrando en Jerusalén el mismo Dios representado en cualquier otro momento de su pasión y muerte ni es Cristo Resucitado el momento culmen de la semana Santa? Pues ni uno ni otro tienen suficientes portadores. Y si madre no hay más que una, María Auxiliadora, advocación con tan hermoso significado de la Virgen María, tampoco tiene en Álora quién la lleve. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas.

Luis Miguel Galán Cotta. Álora