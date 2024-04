La telebronca

Lo diré alto y claro: me la sopla que TVE haya fichado a Broncano para compensar las hostias que le arrean a Pedro Sánchez desde ‘El hormiguero’. O si la operación se diseñó para captar a nuevos espectadores, más jóvenes y más modernos. Lo que sí me regala este último, y sorprendente, debate nacional es la enésima prueba de que el chapapote de la polarización lo mancha prácticamente todo. Y ya que el toque de corneta para tanto mal rollo hace tiempo que lo dan –unos más que otros- nuestros ilustres representantes políticos, me pregunto cómo no se les cae la cara de vergüenza a quienes ahora claman por la injerencia gubernamental de los medios públicos. Me refiero a la (ultra) derecha, claro, cuyos dirigentes tienen el papo de denunciar algo que llevan practicando desde tiempo inmemorial. Me abstengo de enumerar algunos de los ‘hit parade’ de la manipulación televisiva en Galicia, Madrid, Valencia, Andalucía... o la propia RTVE. Están en la memoria de todos.

Lo que sí me parece conveniente es invocar aquel famoso pasaje de la Biblia, el de la mujer adúltera a la que escribas y fariseos querían lapidar, cuando Jesús les soltó una frase memorable: «El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Poco importa si el relato de la Biblia es una monumental obra de ficción; aquí nos vale el significado para proclamar que todos, todos, los partidos políticos que han tocado poder, deberían pedir perdón a los ciudadanos por cómo han manoseado –y manosean- los medios públicos de comunicación. Con mayor o menor impunidad, con más o menos caradura, pero todos lo han hecho –y lo hacen- porque no creen que eso sea realmente un servicio público, sino una herramienta de poder. El otro día el editorial de un importante periódico que se edita en Madrid, le afeaba a Broncano que consienta la utilización de su figura para atacar a la mitad de los españoles. La eterna matraca de las dos Españas. Deberíamos celebrar que haya tipos con el ingenio de Motos y Broncano, no dejar que nos conviertan en ‘hooligans’ del uno o del otro. Si hasta para entretenerse viendo la tele hay que exhibir el carnet, apaga y vámonos. Nunca mejor dicho.

