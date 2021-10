De la nada al todo en apenas mes y medio. Este sábado los cofrades malagueños disfrutan de la recuperación del culto público como expresión de fe con la participación de 16 cortejos, con sus 16 tronos, en la Magna 'El Camino de la Gloria' con motivo del centenario fundacional de la Agrupación. Y va a pasar de que cualquier actividad en la calles estuviera prohibida por decreto a celebrar una extraordinaria extraordinaria, valga la redundancia, con todos los parabienes episcopales y sanitarios.

A continuación, la crónica de cada una de las 16 hermandades que forman parte del cortejo cofrade.

Pollinica

Miles de personas se han dado cita en torno a las dos menos cuarto de la tarde para ver la salida de Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén camino del recorrido oficial. Parecía Domingo de Ramos, pero es 30 de octubre y el cielo está nublado. Pese a ello, la Policía Local ha debido emplearse a fondo para tratar de dejar despejada la salida y que el trono pueda maniobrar. Pollinica es siempre la primera cada Domingo de Ramos, y será también la primera en entrar en el recorrido... SEGUIR LEYENDO

Rescate

Aunque fuese sábado 30 de octubre, en el barrio de la Victoria se respira Martes Santo. ¡Y cuánto tiempo hacía de eso! Calles repletas de público, una calle Agua con los balcones cubiertos de reposteros de la hermandad del Rescate y muchos nervios. La procesión Magna está en la calle y la Victoria es hoy del Rescate... SEGUIR LEYENDO

Sangre

Dos Aceras. Tres menos veinte de la tarde. Y, como si fuera la tarde noche de un Miércoles Santo, la Virgen de Consolación y Lágrimas se hace a la calle en la siempre complicada maniobra en escorzo para embocar Dos Aceras y Carretería. Y lo hace con luz, porque siempre inicia su recorrido ya vencido el día. En esta ocasión, la dolorosa luce imponente y con algunos rayos de sol que consiguen traspasar el valladar de nubes que envuelve hoy el cielo de la ciudad. Si ya irradia luminosidad esta dolorosa, hoy ha brillado aún más. Miles de personas en Dos Aceras, Carretería y plaza del Teatro para verla, aplausos rotos y algún llanto. Hay ganas de Semana Santa y se nota... SEGUIR LEYENDO

El Rico

Se ha levantado un poco de aire, pero la cruz guía de Jesús El Rico va acompañada por cuatro faroles que alumbran su camino. Detrás, varios agentes de la Policía Nacional portan diversos estandartes y luego un sobrio cortejo de hermanos y hermanas con velas, vestidos de riguroso negro, acompañan al Cristo para embocar la plaza de la Merced desde la plazuela homónima. Hay quien mira al cielo. El público es menor que en otras salidas, pero El Rico gana conforme avanza la procesión, con su paso majestuoso y sincero. La candelería va apagada, pero sale con el Himno Nacional y luego, cómo no, Nuestro Padre Jesús, su marcha eterna, la de siempre... SEGUIR LEYENDO

Con una salida menos multitudinaria de lo habitual, el Señor de la Columna empezó su procesión en la Magna de Málaga. No estaban las bullas del Lunes Santo, pero eso no significaba que no hubiera público. Muchos esperaban en la esquina para la bajada por la calle Peña. Su recorrido por ahí se hizo con mucha gente a cada lado y el enlace con la Virgen de Consolación y Lágrimas y el Señor del Rescate era uno de los puntos más esperados. Sin embargo, tuvo que esperar 10 minutos su cortejo por el retraso en la salida de la Archicofradía de la Sangre... SEGUIR LEYENDO

Sentencia

La procesión Magna que se está viviendo en Málaga nos depara muchos momentos y, a riesgo de adelantar acontecimientos, la salida de la Sentencia es quizá uno de los que más me van a marcar de este día. Solo por eso, merece la pena este día... SEGUIR LEYENDO

Fusionadas

Día histórico para Fusionadas: no solo porque participaba con Jesús de la Exaltación en la procesión magna; sino también porque, por primera vez, sale de su casa hermandad, recién estrenada en la plaza de Camas, una de sus imágenes. Es una nueva instantánea ganada para la Semana Santa malagueña en la zona del Pasillo de Santa Isabel... SEGUIR LEYENDO