Los capirotes de La Opinión: balance del Lunes Santo

Ha sido un Lunes Santo de esta Semana Santa de Málaga 2024 como si fuera el reverso del Domingo de Ramos. Si el domingo hubo muchas suspensiones y dos salidas que se vieron afectadas por la intensa lluvia, este Lunes Santo Estudiantes y Gitanos se arriesgaron a salir y vivieron una noche sin problemas.

Los malagueños se vuelcan con las cofradías

Gitanos y Estudiantes fueron las únicas que realizaron su estación de penitencia. Esto provocó que todos los malagueños que estaban en el Centro se agolpasen en las puertas de ambos templos. Alegría es la emoción que define la respuesta del público al ver que iban a poder ver a los titulares en la calle. Frailes y Alcazabilla de bote en bote, celebrando, cantando y disfrutando.

Los reflejos de Estudiantes para adaptarse

El cambio de recorrido de la Hermandad de Estudiantes fue una de las mejores decisiones para ganar tiempo y recortar distancia en este imprevisible Lunes Santo. Con una salida a las 19.15 horas de la tarde, la hermandad suspendió su paso por calle Carretería para pasar por calle Granada hasta la Plaza de la Constitución. El resto de su itinerario se mantuvo como estaba.

‘Rezo a tus pies’, al Cautivo y la Trinidad

‘Rezo a tus pies’, de Molero, que fue interpretada al final del concierto que ofrecieron las bandas de la cofradía del Cautivo tras la suspensión de la salida procesional. Esta marcha tiene una parte cantada y fue un momento, ya que fue interpretada por ambas formaciones a la vez y terminó con abrazos, lloros y vivas a Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad.

Francisco Muñoz, hermano mayor de Dolores, anunció con entereza y sinceridad que no saldrían. Dio las gracias a todos y tranquilizó el sentir de sus hermanos. En Crucifixión, su máximo responsable fue aplaudido en la iglesia tras la noticia. Así se hace también hermandad.

Este Lunes Santo se ha vivido con muchas suspensiones y dos salidas que salieron bien. Fue parecido al pasado Domingo de Ramos, aunque a la inversa. En todo caso, las hermandades demostraron tener argumentos sólidos para sostener sus decisiones y no actuaron por impulso.

Demasiado control

Los padres de los niños y niñas que salen como faraona parecen no entender que no van solos. Además de los mayordomos de infantiles, están las personas que van como servicios externos. Esto es algo que no cala en algunos padres, ya que muchos los rodean entorpeciendo la procesión.