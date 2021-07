Por Chris Impey (*)

El 25 de junio de 2021, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos publicó un informe muy esperado sobre los ovnis al Congreso.

El ejército norteamericano ha rebautizado los objetos voladores no identificados como fenómenos aéreos no identificados (unidentified aerial phenomena o UAP), en parte para evitar el estigma que se ha asociado a las afirmaciones de que los extraterrestres visitan la Tierra desde el incidente de Roswell en 1947.

El informe no presenta evidencia convincente de que se hayan detectado naves espaciales extraterrestres, pero algunos de los datos desafían una fácil interpretación.

Soy un profesor de astronomía que ha escrito extensamente sobre la búsqueda de vida en el universo. También doy una clase en línea gratuita sobre astrobiología.

No creo que el nuevo informe del gobierno o cualquier otro avistamiento de ovnis en el pasado sea una prueba de que los extraterrestres visiten la Tierra. Pero el informe es importante porque abre la puerta a una mirada seria a los ovnis.

Específicamente, alienta al gobierno de EE. UU. a recopilar mejores datos sobre ovnis, y creo que la publicación del informe aumenta las posibilidades de que los científicos intenten interpretar esos datos. Históricamente, los ovnis se han sentido fuera de los límites de la ciencia convencional, pero tal vez ya no.

Tres videos del ejército de los EE. UU. provocaron un reciente aumento en el interés por los ovnis.

¿Qué hay en el informe OVNI?

¿Qué hay en el informe OVNI? Lo primero en lo que se centra el informe es en la falta de datos de alta calidad. Estos son los aspectos más destacados del esbelto informe de nueve páginas, que cubre un total de 144 avistamientos de UAP de fuentes del gobierno de EE. UU. entre 2004 y 2021:

Los ovnis son tabú entre los científicos

Los ovnis son tabú entre los científicos OVNI significa objeto volador no identificado. Nada más y nada menos. Uno pensaría que los científicos disfrutarían el desafío de resolver este acertijo. En cambio, los ovnis han sido un tabú para que los científicos académicos los investiguen, por lo que los informes inexplicables no han recibido el escrutinio que merecen.

Una razón es que la mayoría de los científicos creen que hay menos (cosas relevantes) en la mayoría de los informes de lo que parece , y los pocos que han investigado profundamente han desacreditado el fenómeno. Más de la mitad de los avistamientos se pueden atribuir a meteoros, bolas de fuego y al planeta Venus.

Otra razón de la vacilación científica es que los ovnis han sido cooptados por la cultura popular. Son parte de un panorama de teorías de conspiración que incluye relatos de secuestros por extraterrestres y de círculos en los cultivos. Los científicos se preocupan por su reputación profesional, y la asociación de los ovnis con estas historias sobrenaturales hace que la mayoría de los investigadores eviten el tema.

Pero algunos científicos lo han mirado. En 1968, Edward U. Condón, de la Universidad de Colorado, publicó el primer estudio académico importante sobre avistamientos de ovnis. El Informe Condon puso un freno a la investigación adicional cuando descubrió que «no ha surgido nada del estudio de los ovnis en los últimos 21 años que se haya sumado al conocimiento científico».

Sin embargo, una revisión realizada en 1998 por un panel dirigido por Peter Sturrock, profesor de física aplicada en la Universidad de Stanford, concluyó que algunos avistamientos van acompañados de evidencia física que merece un estudio científico.

Sturrock también encuestó a astrónomos profesionales y descubrió que casi la mitad pensaba que los ovnis eran dignos de un estudio científico, con un mayor interés entre los astrónomos más jóvenes y mejor informados.

Si los astrónomos están intrigados por los ovnis, y creen que algunos casos merecen un estudio con rigor académico, ¿qué los detiene?

Una historia de desconfianza entre ufólogos y científicos no ha ayudado. Y aunque la investigación OVNI ha empleado algunas de las herramientas del método científico, no ha tenido el núcleo de un razonamiento escéptico basado en evidencia que separa la ciencia de la pseudociencia.

Una búsqueda de 90.000 subvenciones recientes y actuales otorgadas por la National Science Foundation no encuentra ninguna que aborde los ovnis o fenómenos relacionados. He servido en paneles de revisión durante 35 años y puedo imaginar mi reacción si tal propuesta surgiera para la revisión de pares: cejas levantadas y una votación rápida para no financiar.

Una búsqueda de extraterrestres que duró décadas

Una búsqueda de extraterrestres que duró décadas Si bien la comunidad científica ha evitado casi por completo interactuar con los ovnis, durante décadas se ha llevado a cabo una búsqueda mucho más generalizada de extraterrestres inteligentes y su tecnología.

La búsqueda está motivada por el hecho de que los astrónomos han descubierto hasta la fecha más de 4.400 planetas orbitando otras estrellas. Algunos de esos exoplanetas tienen una masa similar a la de la Tierra y están a la distancia justa de sus estrellas para tener potencialmente agua en sus superficies, lo que significa que podrían ser habitables.

Los astrónomos estiman que hay 300 millones de mundos habitables solo en la Vía Láctea, y que cada uno de ellos representa una oportunidad potencial para que la vida se desarrolle y para que surja la inteligencia y la tecnología. De hecho, la mayoría de los astrónomos piensan que es muy poco probable que los humanos sean la única o la primera civilización avanzada .

Esta confianza ha impulsado una búsqueda activa de inteligencia extraterrestre , conocida como SETI. Hasta ahora no ha tenido éxito.

Como resultado, los investigadores han reformulado la pregunta «¿Estamos solos?» a «¿Dónde están los extraterrestres?» La ausencia de evidencia de extraterrestres inteligentes se llama la paradoja de Fermi.

Expresada por primera vez por el físico Enrico Fermi, la paradoja plantea cómo es posible que, si las civilizaciones avanzadas deberían estar esparcidas por toda la galaxia, no hayamos visto señales de su existencia.

La actividad SETI no ha sido inmune a las críticas de los científicos. Ha estado privado de fondos federales durante décadas y recientemente ha obtenido la mayor parte de su apoyo de fuentes privadas. Sin embargo, en 2020, la NASA reanudó la financiación de SETI, y el nuevo administrador de la NASA quiere que los investigadores se ocupen del tema de los ovnis .

En este contexto, el informe de inteligencia es bienvenido. El informe saca pocas conclusiones concretas sobre los ovnis y evita cualquier referencia a extraterrestres o naves espaciales extraterrestres.

Sin embargo, destaca la importancia de desestigmatizar los ovnis para que más pilotos informen de lo que ven. También establece el objetivo de pasar de las observaciones anecdóticas a la recopilación de datos científicos y estandarizados.

El tiempo dirá si esto es suficiente para atraer a los científicos al esfuerzo, pero la transparencia para publicar el informe revierte una larga historia de secretismo en torno a los informes del gobierno de EE. UUsobre ovnis .

No veo ninguna evidencia convincente de naves espaciales extraterrestres, pero como científico curioso, espero que el subconjunto de avistamientos de ovnis que son realmente inexplicables se estudie más de cerca. Es poco probable que los científicos intervengan si su escepticismo genera ataques de «verdaderos creyentes» o si sus colegas los condenan al ostracismo. Mientras tanto, la verdad todavía está ahí fuera.

(*) Chris Impey es profesor universitario distinguido de Astronomía en la Universidad de Arizona. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Se reproduce con autorización.artículo

Foto superior: Radiotelescopios como el Allen Telescope Array que se ve aquí escanean el cielo en busca de signos de vida inteligente en el universo. Brewbooks from near Seattle, USA.