El entrenador de Unicaja, el griego Fotis Katsikaris, ha admitido que "el resultado no ha sido bueno" en su debut en el banquillo malagueño, en el que ha perdido este sábado (78-75) en la pista del Coosur Betis, después de que el técnico haya "trabajado apenas un día con ellos".

"No conozco bien al equipo porque acabo de llegar. Hemos estado bien en defensa, sobre todo en actitud defensiva, aunque los rebotes ofensivos nos han hecho daño", ha manifestado Katsikaris en declaraciones a 'Vamos'.

El preparador heleno sí ha admitido que "el ataque no ha funcionado", por lo que "es una faceta en la que hay que mejorar", aunque ello para por "recuperar la confianza, las sensaciones y, sobre, todo el juego", motivo por el cual desea "aprovechar cada día que haya de trabajo".

Valoración del partido

"Puedo decir que el equipo sí que tenía ganas, de defender, de ser activo atrás, controlar la pintura, el rebote defensivo. Tuvimos buenos momentos en la primera parte. No usamos bien las faltas. Hay muchas situaciones que podíamos controlar con una falta táctica y al final les hemos mandado antes del bonus a la línea. Son cosillas que debemos mejorar. Tenemos un gran problema de gestión en nuestro ataque, lo cual conecta mucho luego con tu ánimo para defender. Malas decisiones, sin paciencia en muchos momentos cuando debíamos estar más equilibrados, pasar el balón mejor o buscar mejores opciones. En los dos últimos minutos la ansiedad y los nervios han sido decisivos. Tengo detectado qué tenemos que tocar para mejorar porque es importante la reacción, que juguemos un baloncesto correcto. Con el talento no es suficiente. Hay que cambiar el chip".

Guerrero, Gerun y un fichaje

"No es momento de hablar de una incorporación o no, no sé en el futuro qué va a pasar. Tenemos que sacar todo el provecho de los chicos que tenemos. Han hecho un buen trabajo defensivo los pívots. No hubo un agujero. Sí tuvimos más problemas atrás de 1x1 con Feldeine, que puede provocar el tiro. Abajo no nos hicieron tanto daño".

Irrupción de Nzosa

"Necesitábamos un poquito más de energía ha hecho un gran trabajo, no era nada fácil porque cambiábamos detalles en defensa y no tiene la experiencia para adaptarse tan rápido y no podemos exigirle eso, pero es un jugador ... Tiene mucha energía, físico, talento.... Estoy sorprendido personalmente. Es un lujo tener a este jugador, tenemos que aprovecharlo, trabajar con él".