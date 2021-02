El Unicaja no estará este sábado en las semifinales de la Copa del Rey de Madrid 2021. Y eso que esta vez lo mereció, nadie puede decir lo contrario, tras un partido esplendoroso en el que el equipo recordó al de su mejor época, ya lejana en el tiempo. Honores, desde luego, para esta "nueva" versión cajista, a pesar de la derrota y de la eliminación, con polémica arbitral incluida.

No hubo milagro. El potencial azul y grana pudo con la ilusión verde y morada. Su mayor poderío físico se impuso en una prórroga en la que Alberto ya no jugó, eliminado por faltas, y el "capi" Carlos Suárez, tampoco, por problemas físicos. Sin ellos todo fue más difícil en 5 minutos extras que acabaron como el rosario de la aurora porque los árbitros no estuvieron a la altura de las circunstancias.

Pasó lo que todos habían vaticinado, pero de una manera que nadie había visualizado. Nadie daba un euro por los de Fotis Katsikaris, pero el equipo supo dar su mejor versión para poner contra las cuerdas al líder de la Euroliga, o sea, al mejor equipo de entre los 18 mejores equipos del continente. Poca broma.

Es una pena que el club no haya querido "mejorar" esta últimas semanas la plantilla con otro jugador interior que en partidos como éste se echa especialmente de menos. Nunca sabremos lo que habría pasado en este partido con ese hipotético refuerzo, pero visto el buen partido global del equipo, a lo mejor a estas horas...

Brizuela lideró al Unicaja con 33 puntazos en el (seguro) mejor partido de su carrera deportiva. El vasco fue el brazo ejecutor, pero Waczynski estuvo excelso, Carlos Suárez aportó equilibrio, Alberto tuvo muy buenos minutos en la dirección, Rubén estuvo intenso... Lástima que en el día "D" fallara otra vez Deon Thompson. El presunto jugador franquicia estuvo lejos de lo mínimo que hay que exigirle a un jugador tan caro como él. Tiene confianza de su entrenador, juega minutos importantes, alternó las posiciones de "4" y de "5"... pero nada. Ni una sola canasta en todo el partido. Solo tres tristes tiros libres. Fue el único lunar del equipo en una noche brillante. Solo con que Deon hubiera aportado un poquito más quizás habría sido suficiente.

Fue un partidazo. El mejor de lo que va de Copa del Rey. El primer cuarto del Unicaja fue, sencillamente, esplendoroso. Es imposible jugar mejor al baloncesto. Con un acierto infinito y un Brizuela inspiradísimo (14 puntos), el Unicaja le dio una soberana paliza a un Barça superado por las circunstancias. Hasta 20 arriba estuvieron los verdes, que utilizaron atrás una defensa alternativa, individual y zonal, que convirtió al Barça en un juguete roto. El 15-29 del minuto 10 fue la consecuencia en el marcador del vendaval de un Unicaja de otra época. Chapeau para el equipo y matrícula de honor para el planteamiento de Katsikaris.

Estaba claro que el Barça iba a reaccionar. Lo hizo a base talento. Higgins y Abrines hicieron mucho daño, la segunda unidad del Unicaja no tuvo tanta clarividencia y el marcador se fue recortando, aunque el Unicaja, a base de trabajo, pudo aguantar el tipo hasta alcanzar el descanso, 39-44.

El mejor Unicaja volvió a verse en el arranque del tercer cuarto. Brizuela volvió a ver el aro como una piscina, los triples encontraron siempre premio y el marcador se estiró hasta el +10, 55-65, a 2 del final del cuarto. Solo Calathes fue capaz de mantener a su equipo en el marcador con canastas muy fáciles que permitieron al Barça alcanzar el minuto 30 agarrados al partido, 60-65.

Un 11-0 de parcial para los culés pareció ser el principio del fin de los de Katsikaris. El Barça apretó en defensa, sobre todo a los bases. Ni Alberto ni Jaime estuvieron cómodos. Cada ataque fue un suplicio y el Barça se puso 5 arriba, 73-68. Davis fue el brazo ejecutor de un Barça que mediado el cuarto estaba 9 arriba, 79-70.

El equipo no se rindió. Al contrario, fue capaz de volver a meterse en el partido y llevarlo al último ataque, con 2 abajo, 88-86. Abromaitis no quiso buscar un triple ganador, penetró y mandó el partido a la prórroga, 88-88. ¿Hubo falta de Brandon? Hay algunas imágenes que dicen que sí. Los árbitros no lo vieron... o no quisieron verlo.

En el tiempo extra, el Unicaja aguantó hasta el último minuto y medio, 96-93. Sin Alberto, sin Carlos Suárez y con mucho cansancio acumulado, el Barça y los árbitros ya no dieron ninguna opción. Las técnicas finales a Brizuela y a Katsikaris solo valieron para engordar el casillero de un Barça que nunca pensó a media tarde lo que se le venía encima.

Se acabó la Copa. La semana pasada se acabó la Eurocup (quedan dos jornadas, pero no hay nada en juego) y ahora vienen dos semanas de parón por culpa de la Ventana FIBA. Es tiempo de reflexión. Ojalá esto del WiZink sirva para que de aquí en adelante todo sea mejor para un Unicaja que, no lo olvidemos, está fuera de los 8 primeros de la Liga Endesa.