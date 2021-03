Fotis Katsikaris habló en la previa del partido contra el Joventut de Badalona, correspondiente a la jornada 5 de la 7Days Eurocup (martes 20:45 h.), al que, a pesar de no tener un interés en la clasificación ya que el equipo no tiene opciones de pasar a la siguiente fase, no le restó trascendencia: "no sé como manejar un partido pensando que no tiene importancia. Cualquier partido es importante para mí. Queremos seguir progresando como equipo", aseguró.

El técnico habló en primer lugar de cómo afronta el equipo este encuentro sin incidencia en la clasificación para los malagueños: "Queremos seguir progresando como equipo. Tenemos otro partido mañana al que desafortunadamente no vamos a llegar en las condiciones que me gustaría por las bajas de Alberto y de Darío. Pero aparte de eso yo creo que el equipo va a seguir en la dinámica que estamos últimamente. El Joventut es un rival por supuesto muy fuerte, que hace un muy buen baloncesto, tiene jugadores con talento y experiencia pero, otra vez repito, que quiero ver al equipo dando esos pasitos adelante en todos los aspectos, en defensa, en ataque, en mantener esa concentración que hace que últimamente estemos bien en rebote, que es uno de los problemas del equipo y jugar un partido duro. Y como siempre digo, al final encontrar las opciones de ganar, de llegar al último cuarto con opciones de ganar".

"Aparte de que estemos eliminados, yo personalmente no sé cómo manejar un partido pensando que no tiene importancia. Cualquier partido es importante para mí, aparte de la clasificación. Un partido siempre es un reto para mí como entrenador, para cada jugador, para el grupo. Yo quiero ver al equipo salir mañana con mucha energía, con las ideas claras en ataque, ver a Pablo Sánchez y a Rafa Santos, que van a tener minutos y me imagino que también para ellos va a ser una experiencia con el grupo...", continuó el entrenador griego.

Para poder pelear por el partido y continuar con la buena dinámica del equipo que suma dos victorias consecutivas en Liga Endesa, Katiskaris cree que "tenemos que hacer primero un buen trabajo en defensa, un buen trabajo en todos los aspectos del juego del Joventut porque tiene buenos tiradores, un juego interior con Tomic y Brodziansky que son muy buenos en el poste bajo, un buen juego en el 1x1 o situaciones de bloqueo directo, las rotaciones... todo. Y hay que controlar el rebote, para mí es fundamental. Y luego en ataque no será fácil tener solo a Jaime en la posición de base, con los dos jóvenes que tendrán que entrar en las situaciones de toma de decisiones y, dentro de nuestros sistemas, buscar la mejor opción. Y, sobre todo, no cometer errores porque el Joventut es un equipo que castiga mucho con contraataque tras pérdida. Entonces hay que cuidar mucho el balón y buscar la mejor opción en ataque".

Finalmente habló del estado físico de Alberto Díaz y Darío Brizuela que se van a perder el partido de mañana para recuperarse de sus respectivas dolencias físicas aprovechando también que el próximo fin de semana el Unicaja con disputará partido de Liga Endesa: "Si todos los jugadores estuvieran sanos no nos vendría tan bien el parón del fin de semana pero ahora sí que nos viene bien para que se recuperen Alberto y Darío. Son dos jugadores importantísimos para nosotros y lo importante es que se recuperen para los próximos partidos que tenemos y para la lucha hasta el final de la temporada que va a ser muy interesante porque hay un grupo de equipos que vamos a luchar para entrar en los playoff".