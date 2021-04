Ha sido una mañana muy singular en la sede de Down Málaga, donde un grupo de 25 chicos y chicas, han disfrutado de la visita del jugador del Unicaja, Adam Waczynski, que ha acudido a conocer las instalaciones donde se reúnen los participantes en el programa social de Euroliga, One Team, con los que lleva 2 años compartiendo este equipo tan especial, gracias a la colaboración de las empresas de SponsorTeam y por supuesto de Fundación Unicaja y Unicaja Banco.

Después de más de un año, donde la actividad y entrenamientos de este programa ha tenido que ser telemática, a causa de la pandemia, Adam ha podido reencontrarse con sus compañeros del equipo One Team en el patio de la sede de Down Málaga, con los chicos ya vacunados y con todas las medidas de precaución necesarias en la situación actual. Al margen de las mascarillas y la distancia social, el cariño, la cercanía y la alegría del reencuentro ha estado presente en todo el acto, en el que el jugador, junto a Paco Sáez, Gerente y José Carlos Gaspar Director de Ventas, Protocolo y RSC, además de coordinador de One Team en el Unicaja, ha dado una charla muy amena acerca de la importancia de hacer ejercicio físico, protegerse y estar sano y cuidar la alimentación.

Los asistentes a la charla que estaban deseando volver a encontrarse con su “coach", le han dado muchos ánimos para que lo transmita a todo el equipo y han mostrado su ilusión por volver al Martín Carpena, en cuanto sea posible, para apoyar a su equipo favorito, el Unicaja.

Este encuentro ha servido como un intenso intercambio de motivación, en el que el jugador ha recibido mucho cariño de los asistentes y sus padres, y los chicos han disfrutado como nunca con la visita de un jugador que les ha conquistado con su humildad.

Waczynski, que es embajador de este programa desde hace 3 años, ha recibido de parte del Club un merecido regalo para compartir con toda su familia, en agradecimiento a la implicación y entusiasmo de todos ellos a la hora de participar de todas las actividades que se organizan con estos chicos y chicas, ya que tanto su mujer como sus dos hijos asisten asiduamente a los entrenamientos de One Team. Además, los asistentes han querido dar las gracias a Adam por su visita con una manualidad hecha por ellos y una tarta para compartir en casa.

Down Málaga es una asociación que surge hace 27 años de la iniciativa un grupo de padres y madres de personas con síndrome de Down que piensan que solo uniendo esfuerzos pueden conseguir mejorar la calidad de vida de estas personas. De esta forma, nace la Asociación Provincial Síndrome de Down de Málaga, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, creada con el objetivo de lograr el desarrollo de una vida independiente y declarada de utilidad pública en el año 2007. Su misión es defender los derechos de las personas con síndrome de Down y promover su desarrollo y plena inclusión social y laboral, así como una vida independiente, mejorando con ello su calidad de vida.