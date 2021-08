"Soy un jugador que juega para ganar. Quiero competir al más alto nivel". Con contundencia. Así se presenta Norris Cole, el nuevo base del Unicaja que portará el dorsal 30. No solo llega a Málaga un jugador que ha ganado hasta dos veces el anillo de la NBA con Miami y que ha jugado con Lebron James, sino que también llega un deportista con alma de competidor, con las ideas muy claras y una larga experiencia en el mundo del baloncesto.

De ahí, que la palabra "bendición" sea el término que ha utilizado Juanma Rodríguez para describir el fichaje del estadounidense: “Tener un jugador con su calidad y su experiencia a estas alturas de mercado fue una bendición para nosotros. Después de Marco Spissu, empezamos a considerar varias opciones con Fotis y consideramos que era una apuesta sólida y segura el convencer a Norris para incorporarse al proyecto”.

La dirección deportiva del Unicaja empezó a negociar con él los días 13-14 de agosto y el acuerdo se cerró la semana después. Llegó el miércoles a la ciudad, durante el jueves pasó el reconocimiento médico y esa misma tarde tuvo su primer entrenamiento. “He estado con diferentes roles, con diferentes responsabilidades. He jugado muchos partidos que me han hecho ser diferente. Puedo anotar, asistir, apoyar a mis compañeros, compartir toda la experiencia que tengo”. Así se define el que será el nuevo compañero de Alberto Díaz en la dirección de juego.

Las estadísticas muestran el talento que tiene de cara a la canasta y la calidad de los puntos que puede anotar, pero su físico también le hace ser un jugador muy activo en la defensa y él mismo lo reconoce: “Estoy preparado para asumir un reto defensivo. Los equipos que quieren ganar necesitan tener una defensa fuerte y sólida. Ya lo he hecho en mis anteriores clubes y estoy capacitado para hacerlo aquí también”.

Además, la experiencia se demuestra en que es un jugador que ha competido en Euroliga, Eurocup y Basketball Champions League, y pone en valor todas ellas. “Las competiciones son muy parecidas, la Euroliga está un poco por encima, tan solo cambia el nombre de la competición. En la Euroliga hay equipos muy potentes, pero también en Eurocup y BCL hay equipos con mucho nivel”.

Con respecto a la cita que tiene el Unicaja en la Copa de Andalucía, Pablo Sánchez y Norris Cole son los dos únicos bases puros con los que cuenta Fotis Katsikaris. Juanma Rodríguez ha confirmado que el estadounidense viajará a Cádiz y él mismo ha asegurado que “apostaría por que jugará algunos minutos, aunque será decisión del entrenador”. “Estoy en forma de pretemporada, necesito tiempo. Para eso están los partidos, para llegar al mejor nivel cuando empiece la temporada. Necesitaré un período para coger el rendimiento óptimo”, ha confirmado el jugador que no se descarta para el partido en Cádiz.

La ACB es una de las pocas competiciones que no ha disputado hasta el momento. No la conoce en profundidad, pero sabe de su potencial por los equipos españoles a los que se ha enfrentado e incluso se atreve a decir que “es la Liga más competitiva del mundo después de la NBA y me encanta ese reto”.

En este nuevo reto que afronta Norris Cole estará muy presente la afición cajista que volverá, en parte, al Martín Carpena el próximo 19 de septiembre para el debut del Unicaja ante el Monbus Obradoiro y les manda un mensaje final: “Que nuestros aficionados nos apoyen. El equipo trabajará duro para conseguir los retos que nos propongamos. Estoy muy ilusionado con poder encontrarme con ellos”.