Buenas noticias desde la enfermería del Unicaja. Darío Brizuela solo sufre un esguince de tobillo, por lo que su lesión no es importante y ni siquiera está descartada su presencia en el primer partido de la Liga Endesa, que el Unicaja jugará el próximo domingo, desde las 20 horas, contra el Monbus Obradoiro, en el Palacio Martín Carpena.

El escolta internacional del equipo verde se lesionó nada más arrancar la final del Torneo EncestaRías frente al Joventut y ya no volvió a la pista. Incluso acabó el partido en el banquillo con unas muletas para evitar apoyar su pie. Aunque desde el principio ya parecía que la lesión no era grave, ha habido que esperar su evolución de estas últimas horas para confirmar que el esguince es leve y depende de de cómo siga su recuperación en estos próximos días se valorará la opción de que juegue el domingo o se le reserve para partidos posteriores.

Hay que recordar que la Liga Endesa empieza con un maratón de partidos, disputando tres jornadas en solo 7 días. El equipo verde jugará el domingo en el Carpena frente al Obradoiro, el jueves siguiente en la pista del Lenovio Tenerife y solo dos días después, el sábado, de nuevo en Málaga, frente al Herbalife Gran Canaria. Brizuela, por ahora es duda para ese primer partido contra el cuadro gallego, pero desde el club se asegura que no está descartado.

El otro nombre propio de la semana en la enfermería verde es Carlos Suárez. El capitán está en la última fase de su recuperación. Su lesión muscular parece olvidada, aunque el problema con él es que no se quieren correr riesgos y se pretende que vuelva a jugar cuando no haya peligro de recaída. Suárez tampoco está descartado para el domingo y dependiendo de cómo sea su evolución esta semana en los entrenamientos con sus compañeros, se decidirá el sábado si se viste o no contra el Obradoiro. Si no llegara a tiempo, lo lógico es que frente a Lenovo Tenerife o Herbalife Gran Canaria, en los dos partidos siguientes, ya pueda ser uno más en las convocatorias de Fotis Katsikaris.