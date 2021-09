Un Unicaja vistoso en ataque y con esfuerzos individuales y colectivos en defensa consiguió el domingo la primera victoria de la temporada en Liga Endesa con la vuelta de la «marea verde», que rugió con más fuerza que nunca en su regreso al Martín Carpena.

La afición pudo disfrutar de un equipo que le ganó a su rival, el Obradoiro, en porcentaje de tiro, rebotes y asistencias y con una buena imagen que sirvió como continuación de lo visto en pretemporada. Sin embargo, hubo un jugador que acaparó todos los focos, maravilló y levantó a gran parte del público cuando se marchó por última vez al banquillo: Jaime Fernández.

El madrileño volvió a ser ese jugador que marea a sus rivales, que supera en velocidad a sus defensores para entrar a canasta, que muestra confianza en el tiro y que hace jugar a sus compañeros como pocas veces lo había hecho con anterioridad y, como novedad, defiende y aguanta a jugadores que son más físicos que él.

Los 22 puntos, 8 asistencias, 4 rebotes y 34 de valoración del escolta no solo le sirvieron al equipo para conseguir su primera victoria de la temporada en Liga Endesa y continuar con los buenos inicios ligueros en el pabellón, sino que reafirmaron al jugador y a Fotis Katsikaris sobre la nueva versión que está teniendo el cajista desde pretemporada. El técnico griego no escatimó en elogios en la rueda de prensa tras el encuentro: «Jaime Fernández, ya recuperado de sus lesiones, tiene otra velocidad. Además es un Jaime también más maduro, que toma decisiones con más madurez, no va acelerado, tiene control con el balón en sus manos. Es un lujo. Sabemos que esto es muy largo, pero hoy ha hecho un partido brillante. Está en un estado de forma muy bueno», dijo el griego.

La magnitud del los números del cajista fue tal que solo un jugador de toda la competición nacional fue mejor que él: Dzanan Musa, del Río Breogán, que con sus 25 puntos (4/4 en triples y 5/7 en tiros de 2) y 7 rebotes colocó a su equipo en la primera posición y se llevó el MVP de la jornada.

Esta marca sitúa a Fernández como el segundo mejor estreno en una temporada por un jugador del Unicaja, únicamente superado por Tony Massenburg, quien en el primer partido del curso 1992/93 consiguió 26 puntos, 10 rebotes y 8 faltas recibidas para 35 de valoración. Una actuación, la de Massenburg, que, al igual que la protagonizada por Jaime Fernández, también valió una victoria, en este caso del Unicaja Mayoral a domicilio ante el Taugrés (80-84). Ambos partidos, curiosamente, se disputaron un 19 de septiembre… pero con 29 años de diferencia.

Los 34 de valoración de Jaime Fernández ante el «Obra» suponen la 7ª ocasión que el madrileño consigue superar la barrera de los 30 de valoración en el Unicaja. Las seis anteriores fueron las siguientes:

Contra el Urbas Fuenlabrada (32 de valoración y victoria 79-93 en la temporada 2018/19), contra el Cafés Candelas Breogán (35 de valoración y victoria 78-72 en la temporada 2018/19), contra el Real Madrid (34 de valoración y victoria 103-102 en la temporada 2018/19), contra el Herbalife Gran Canaria (38 de valoración y victoria 79-76 en la temporada 2019/20), contra el Kirolbet Baskonia (30 de valoración y victoria por 82-72 en la temporada 2019/20) y contra el Joventut de Badalona (33 de valoración y victoria por 77-90 en la temporada 2020/21). En resumen, en las 7 ocasiones que el «combo» cajista ha sumado 30 o más de valoración, el Unicaja ha conseguido el triunfo.

La verdad es que Jaime Fernández ha vuelto por todo lo alto en esta temporada, tras un verano en el que, según él mismo ha asegurado en varias ocasiones, ha trabajado mucho su físico, con el que ha sufrido mucho en los últimos años.

La pesadilla comenzó para el madrileño en la temporada 19/20, donde sufrió una rotura fibrilar de grado 2 en el bíceps femoral de la pierna derecha y que tampoco le permitió jugar ningún partido desde la Copa del Rey de 2019 ante el Tenerife.

Un año más tarde y en el mismo torneo, el escolta se dañó el talón de aquiles en aquella Copa del Rey de 2020 en la que el Unicaja llegó a la final contra el Real Madrid y que pagó con numerosas lesiones. A partir de entonces, todo fue ya un calvario. Fernández afrontó problemas en ambos pies y, aunque luchó por evitarlo, no tuvo más remedió que pasar por el quirófano en el mes de mayo del 20, en plena pandemia, para superar las lesiones de los talones de aquiles en ambas piernas.

En total, ocho meses de auténtico calvario desde aquel febrero, pasando por un confinamiento domiciliario, hasta llegar al mes de octubre, octava jornada de la pasada Liga 20/21, en el que volvió a jugar ante el Casademont Zaragoza. Pero los problemas no acabaron ahí. En su segundo partido, fruto de la falta de ritmo y de los pocos minutos disputados, el jugador sufrió un pinchazo que le mantuvo retirado unos días más de la Liga Endesa. Nada grave, pero vio frenada su readaptación.

Tras ese pequeño traspié, su temporada fue en consonancia con la del resto de sus compañeros, donde dejó sombras, pero también luces como contra el Betis (25 puntos y 10 asistencias), el San Pablo Burgos (14 puntos y 8 asistencias) o el Acunsa GBC (19 puntos y 4 asistencias).

Fotis Katsikaris y la afición verde se ha encontrado en esta ocasión a un Jaime totalmente diferente al del curso pasado y que es capaz de ser determinante tanto de base como de escolta. Ante la baja de su compañero Darío Brizuela, tiró del carro, asumió responsabilidades y se hizo dueño del balón cuando el Obradoiro trataba de reducir la ventaja verde en el marcador.

Jaime ha conseguido de nuevo marcar las diferencias ante los jugadores rivales, ser importante para el equipo, hacer mejor a sus compañeros en la pista, encontrar espacios para que los compañeros anoten con facilidad y tomar buenas decisiones. Ahora sí que ha vuelto. Las grandes actuaciones de Jaime Fernández serán magníficas noticias para un Unicaja que tendrá así más fácil crecer de la mano del escolta internacional.