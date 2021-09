El Unicaja dio la cara en La Laguna, pero una exhibición de un excelso Bruno Fitipaldo privó al equipo verde de sacar un resultado positivo de su visita a Tenerife. Los de Katsikaris, casi siempre por detrás, compitieron por el triunfo hasta el último segundo, aunque la victoria cayó del lado local, en buena parte, gracias a la actuación del excajista Gio Shermadini y, sobre todo, del base uruguayo, que dinamitó el encuentro en el cuarto decisivo. Los malagueños no pudieron darse la segunda alegría de la temporada, sin embargo, este tropiezo ante un rival de entidad puede servir para sacar conclusiones positivas y ver aspectos a mejorar, como el apartado de las pérdidas, una de las claves de la derrota.

El conjunto malagueño comenzó errático en el tiro. Los dos primeros lanzamientos desde detrás de la línea de 6,75 se estrellaron en el hierro. Los locales aprovecharon esa falta de tino inicial para colocarse siete arriba nada más empezar el choque. Barreiro era el único capaz de hacer daño en la canasta contraria. Los 7 primeros puntos verdes fueron suyos. Y un triple de Norris Cole completó un parcial de 0-8 para poner en ventaja por primera vez a los de Katsikaris (9-10). Poco duró la alegría en el bando cajista. El equipo volvió a cortocircuitar y los de Vidorreta le endosaron un 9-0 que volvía a abrir brecha en el electrónico (18-10). Tiempo muerto. Al final de los 10 minutos iniciales, cinco de ventaja para los insulares (20-15).

Los tinerfeños cogieron el mando del partido y consiguieron mantenerse en ventaja durante todo el segundo periodo. Eso sí, el Unicaja también elevó sus prestaciones e igualó la batalla, aunque siempre por detrás. La buena salida de segundo periodo permitió al equipo costasoleño igualar el marcador (22-22) gracias a un triple de Abromaitis y una canasta de Jaime, pero a partir de ahí y hasta el intermedio la ventaja local se mantuvo entre los 3 y los 7 puntos. El acierto de Fitipaldo desde el exterior mantuvo al Tenerife para marcharse a los vestuarios 38-34. Fernández (7 puntos) era el que sostenía a los del Carpena, que estaban siendo muy penalizados por sus numerosas pérdidas.

El inicio de segundo tiempo se pareció bastante al del comienzo del choque. El Unicaja volvió a saltar al parqué desacertado en ataque y desajustado atrás y el Tenerife se aprovechó de ello para ampliar diferencias con un 9-2 de salida (47-36). Ya eran 11 de desventaja. Rubén Guerrero cometía su cuarta falta personal antes del ecuador del tercer cuarto y complicaba aún más las cosas a Katsikaris. Saltaba a cancha Nzosa. Un triple de Bouteille metía de nuevo a los malagueños en partido (51-45), pero el excajista Salin tardó solo una posesión en contestar (54-45).

El encuentro entró en una fase de continuas faltas que desembocaron en un carrusel de tiros libres que mantenía 9 arriba a los tinerfeños. Barreiro, al contraataque y Francis Alonso apretaron el tanteador obligando a Vidorreta a parar el choque. Y una canasta de Huertas cerraba el tercer acto con 7 de diferencia y todo por decidir.

El conjunto verde llegó con opciones a los minutos decisivos, pero Shermadini y un superlativo Fitipaldo quitaron toda esperanza a los malagueños. Un triple del base uruguayo y una canasta del georgiano elevaban la diferencia por encima de los 10 puntos. Bouteille se empeñaba en dejar con vida a los de Katsikaris con un triple (68-60), pero la exhibición de Fitipaldo era imposible de contestar. Nuevo triple del playmaker local (73-62).

El Unicaja no perdió la cara al encuentro en ningún momento y se situó a cuatro puntos con poco más de 3 minutos por jugar (73-69), pero, quién si no, Bruno Fitipaldo dinamitaba el choque con 3+1 que hacía explotar a la hinchada insular. Parecía todo visto para sentencia, pero Jaime Fernández quiso dar una última vida a los suyos con un triplazo a 12 segundos del final (83-80). Pero ya era demasiado tarde. El Tenerife no falló desde la línea del tiro libre y se llevó una victoria (87-82) que deja a ambos equipos con un partido ganado y otro perdido tras dos jornadas.