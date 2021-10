La Copa del Rey 2022 ya asoma en el horizonte. Aunque todavía no es oficial, Vitoria se postula para ser esta vez la ciudad organizadora y el Baskonia, por lo tanto, ejercerá de equipo anfitrión. Así las cosas, restan siete plazas más que serán para los siete mejores equipos clasificados al finalizar la primera vuelta de la Liga Endesa.

El Unicaja debe estar en la Copa. Por plantilla, por presupuesto y por historia, el club de Los Guindos debe de ser uno de los equipos que esté en los cruces de cuartos de final. Pero deberá mejorar mucho en las próximas jornadas, porque con su actual balance de 3 victorias y 4 derrotas en siete jornadas, es décimo en la tabla y está fuera de la zona de los elegidos. Está solo a un triunfo del objetivo, es verdad, pero cuidado porque hay muchos aspirantes y los puestos son los que son.

La mirada hay que ponerla en los 7 primeros porque el octavo se puede quedar fuera si el anfitrión no está entre los mejores al acabar la jornada 17, la que marca el corte copero. A día de hoy, por ejemplo, el Breogán (octavo) no jugaría la cita de Vitoria porque el Baskonia es ahora mismo noveno y tiene su plaza segura. O sea, que a la Copa no van los 8 primeros, como se suele decir habitualmente, a la Copa van los 7 primeros... sin contar al anfitrión.

Aunque es pronto para marcar un objetivo, lo cierto es que tradicionalmente son 9 triunfos los que hacen falta para estar entre los elegidos. A falta de 10 jornadas para terminar la primera vuelta, el Unicaja necesitará ganar al menos 6 partidos para llegar a esas 9 victorias. ¿Podría valer con 8? Pues a lo mejor sí, pero eso parece jugar con fuego.

El calendario de los verdes es bastante duro, con cinco partidos en casa y otros cinco a domicilio. Le queda por recibir en el Martín Carpena a San Pablo Burgos, Urbas Fuenlabrada, Joventut, Casademont Zaragoza y Valencia Basket. Visitará sucesivamente las canchas de MoraBanc Andorra, Baskonia, Coosur Real Betis, Real Madrid y Bilbao Basket. Diez finales en las que deberá sumar más triunfos que derrotas si quiere estar en febrero en el Buesa Arena jugándose la Copa del Rey 2022.

Si echamos un ojo a la tabla, el Barça, con 7-0 y el Real Madrid, con 6-1, tienen el pase casi hecho. También están en una posición de privilegio el UCAM de Murcia y el Gran Canaria, ambos con un balance de 5-2. Con estos cuatro equipos con medio billete ya en el bolsillo, más el Baskonia como anfitrión, en realidad quedan ya solo tres plazas más para el resto. Y ahí es donde deberá posicionarse el Unicaja.

Joventut y Valencia, ambos con 4 triunfos (al igual que el Lenovo Tenerife) tienen que pasar por Málaga en las próximas semanas. Serán dos partidos decisivos para la suerte copera de los de Fotis Katsikaris. Con las mismas tres victorias que el Unicaja y luchando por el mismo objetivo están Breogán, San Pablo Burgos, Baxi Manresa, Casademont Zaragoza y Monbus Obradoiro, además del Baskonia, que no cuenta para esta «guerra».

El reto está planteado. El Unicaja tiene por delante, hasta que el Valencia Basket visite el 9 de enero el Martín Carpena en la jornada 17 de la Liga Endesa, un calendario exigente en el que deberá ir sumando victorias con regularidad. Las matemáticas todavía dicen que sí, pero cada vez hay menos margen para los despistes. ¡Cuidado!