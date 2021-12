El primer partido del año 2022 para el público del Martín Carpena trae el aliciente del regreso de uno de los jugadores más queridos por la «Marea Verde» durante los últimos años. Adam Waczynski vuelve este domingo a Málaga defendiendo la camiseta del Casademont Zaragoza, su nuevo equipo tras no renovar el pasado verano su contrato con el Unicaja, después de 5 temporadas luciendo la casaca verde y morada del club de Los Guindos. El alero firmó un contrato temporal con el cuadro maño, que ha renovado hasta final de temporada. El regreso de «King Kong» es muy especial para la afición, pero también para el propio jugador polaco, que considera Málaga su segunda casa y que es la ciudad en la que sigue viviendo su familia. Este domingo seguro que el Carpena vivirá un momento especial cuando Fede, el speaker del Unicaja, diga aquello de... «Número 21: Adam Waczynski».

¿Cómo le va la vida a Adam Waczynski por Zaragoza?

Muy bien todo. Estamos jugando mejor y siempre cuando se gana todo es más fácil. Tuvimos muchos problemas de lesiones al principio y ahora jugamos mejor. Zaragoza es una buena ciudad para vivir y no me puedo quejar.

En estos tiempos que nos ha tocado vivir, lo primero es siempre preguntar por la salud y por el Covid. ¿Todo bien?

Todo bien personalmente y en el equipo. Nos estamos cuidando mucho porque hay muchos casos en la Liga, en la Euroliga y por todos los lados, pero todo está bien por ahora.

Llegó con un contrato temporal al Casademont, pero le han renovado hasta final de temporada. ¿Contento?

Es la primera vez en mi vida que tenía un contrato temporal. Quería jugar bien y demostrar que tengo nivel para jugar en la Liga Endesa. Estoy agradecido de esta oportunidad y de seguir en la mejor Liga de Europa.

¿Qué es lo que más echa de menos de Málaga?

La gente sin duda. Nuestros amigos que hemos conocido durante 5 años, que siempre nos han ayudado en muchas cosas. También el equipo de down Málaga. Tengo muchas ganas de verlos porque les echo mucho de menos y ahora podré estar un poco con ellos este fin de semana.

Ha preferido que su mujer y sus hijos sigan viviendo en la Costa del Sol ¿Qué significa Málaga en la vida de Adam Waczynski?

Para mí es una segunda casa. 5 años son muchos como extranjero para estar en la misma ciudad. Recibimos mucho cariño. Nuestros hijos hablan con acento andaluz y van al cole ahí. Hasta el final de nuestra vida, Málaga será un lugar muy importante. Queremos vivir en Málaga el resto de nuestra vida. Estamos enamorados de Málaga. He conocido gente muy buena y allí nos sentimos como en casa.

¿Cómo recuerda ese momento del pasado verano cuando el club le confirmó que no renovaban su contrato?

Muy mal porque quería seguir. Hablé con mi agente y con el club. No era tan claro que no iba a seguir, tenía otras informaciones, diferentes, que me decían que sí, pero un día antes de la fecha de terminar mi contrato me dijeron que no. Fue una sorpresa para mí. Fue un mes muy duro, pero todo pasa por algo. Ahora estoy contento en Zaragoza. Estoy en un buen equipo y con buen ambiente. Estoy disfrutando ahora lo que está pasando en mi vida.

Este domingo volverá a jugar en el Martín Carpena, aunque sea con la camiseta de otro club. ¿Serán un día y un partido especial?

Claro. Tengo esta fecha apuntada en el calendario desde que llegué a Zaragoza. Mi familia y amigos van a estar en las gradas. También la que fue mi afición, a la que echo mucho de menos después de 5 años. Va a ser un día especial para mí.

«King Kong» Waczynski siempre ha sido un jugador muy querido por la afición del Unicaja, ¿qué recibimiento espera este domingo de la «Marea Verde»?

Espero un buen recibimiento, creo, porque siempre quise jugar bien y darlo todo por el Unicaja. Tuve una conexión especial siempre con el Carpena. Ellos pagan por un abono o una entrada y yo siento que los jugadores debemos estar cerca de la afición.

El Unicaja no está en su mejor momento deportivo, con el pase a la Copa del Rey de Granada casi imposible ¿Qué le parece la temporada que está haciendo su exequipo?

Sigo todo lo que pasa en Málaga. No están en un buen momento. Es una pena porque es un gran club que quiere estar en el mismo sitio que Baskonia y Valencia, que es donde lo merece el Unicaja. A veces las cosas no salen como se quiere. Yo no puedo hablar mucho de esto. Nosotros vamos a intentar usar esas dudas del Unicaja a nuestro favor.

Ganaron con autoridad al Baskonia el martes, jugando un gran partido, ¿llega el Casademont Zaragoza a Málaga en un buen momento para ganar en el Carpena?

Si jugamos como el martes, seguro que tenemos posibilidades para ganar. Jugamos como un gran equipo contra Baskonia. La vuelta de Cook es importante. Pero Unicaja tiene una gran plantilla, con muy buenos jugadores y tenemos que jugar como equipo si queremos ganar.

¿Cómo juega este Casademont Zaragoza? ¿Qué rival se va a encontrar el público del Carpena este fin de semana?

Somos un equipo que lucha mucho, que tiene hambre de victorias y que llevamos ahora dos seguidas importantes contra Andorra y Baskonia. Somos un bloque.

Deon Thompson vuelve a ser su compañero esta temporada en Zaragoza. ¿Han hablado algo de este regreso de los dos a Málaga?

Hemos hablado de esto desde hace días. Seguro que él quiere enseñar en Málaga su calidad. Ahora está en un buen momento, cuando llegó de Puerto Rico no estaba a tope, pero ahora sí está muy bien. Será especial para los dos.

¿Qué es lo que más miedo le da del Unicaja para este partido?

Los canastones de sus jugadores exteriores como Axel, Darío o Jaime y la afición, que es el sexto jugador, como yo sentí en el pasado muchas veces jugando como local. Esto seguro que es de lo que más nos puede preocupar.

¿Qué tiene que hacer el Casademont Zaragoza para ganar en Málaga?

Jugar como equipo, serios, concentrados y rebotear muy bien. Si hacemos esto seguro que tendremos opciones de ganar el partido.

¿Algún mensaje para la afición del Unicaja de cara al partido del domingo y su reencuentro con la «Marea Verde»?

Como jugador les digo que les echo mucho de menos y que vengan a disfrutar del baloncesto de su equipo y también de nosotros, porque queremos hacer un buen partido. Estoy muy emocionado por volver a mi casa y verlos otra vez en la grada.