Dejan Kravic fue confirmado oficialmente como jugador del Unicaja por lo que resta de la presente temporada este viernes a primera hora. El nuevo jugador cajista se incorpora ya a la disciplina verde, pero su debut deberá esperar a la semana que viene.

Y es que Kravic no puede jugar este domingo en la visita liguera del Unicaja a Bilbao ya que este partido es aplazado, corresponde a la jornada 15, que se debería haber disputado la última semana de diciembre, cuando el serbio todavía era jugador del Hereda San Pablo Burgos. De hecho, esa misma jornada, Kravic jugó con su equipo ante el Coosur Real Betis, un partido que perdieron los castellanos en su pista 76-84 y en el que ahora jugador verde anotó 2 puntos y capturó 6 rebotes, en 18.41 minutos sobre el parqué.

El debut de Kravic llegará, si no hay ningún contratiempo, el próximo miércoles 2 de febrero, el la que será segunda jornada de la liguilla del Top 16 de la Basketball Champions League (BCL). Los verdes jugarán contra el Filou Oostende de Bélgica en el Martín Carpena a partir de las 20.30 horas. No hay ninguna restricción por la cual un jugador que ha disputado la BCL con otro club (el Burgos quedó eliminado por el Darussafaka turco en la eliminatoria del play-inn) no lo pueda hacer ahora con otro equipo, por lo que Kravic seguirá jugando la competición continental, esta vez con la camiseta cajista. El debut del balcánico en Liga con el cuadro de Fotis Katsikaris será en la visita al Casademont Zaragoza, el sábado de la próxima semana.