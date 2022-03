El Unicaja, pendiente de Mooney y de Bouteille para la final contra el Obradoiro

El Unicaja tiene esta sábado un partido clave para escapar de la zona baja de la tabla. Visita el sábado (20.45 horas) la pista del Monbus Obradoiro, un equipo que lucha por no descender, y que está igualado en la clasificación a 8 victorias con el equipo verde, aunque los gallegos con un partido más jugado.

Para esa cita en el Fontes do Sar de la capital gallega el Uncaja todavía no sabe si podrá contar con el base Matt Mooney y con el alero Axel Bouteille, ambos bajas esta miércoles en la dura derrota en el Round 16 de la Basketball Champions League de los cajistas en la pista del Filou Oostende. Sí es seguro que no estará Jaime Fernández, al que todavía le faltan algunas semanas más para volver a la dinámica del equipo.

La evolución en estas próximas horas de las lesiones de Mooney y de Bouteille serán las que determinen si ambos jugadores pueden estar aptos para Ibon Navarro en el choque liguero del fin de semana o vuelven a ser baja, lo que complicaría mucho las opciones del equipo de poder ganar en Santiago de Compostela.

Mooney se lesionó en el entrenamiento del lunes en el tobillo. Las primeras exploraciones hablaban de un esguince leve, pero que le impidió estar el miércoles en Ostende. La idea es que pueda jugar el sábado, aunque si lo hace es probable que no esté al cien por cien. Es un problema serio el que hay en la dirección con Alberto Díaz como único base del equipo, por lo que se agotarán todas las opciones médicas para tratar que Mooney pueda ayudar al equipo frente al "Obra"

Con Bouteille hay que tener algo más de cuidado. El jugador francés tiene una lesión en el gemelo que ya le ha dejado fuera de las pistas en Las Palmas y en Ostende. Está en proceso de recuperación y lo mejor es que, a dos días para que arranque el partido, desde el club no se le ha descartado para la cita contra el Obradoiro. Es seria duda, pero no se puede descartar que se vista en la cancha del equipo gallego. Eso sí, al igual que Mooney, si juega, no lo hará estando al cien por cien, pero la necesidad aprieta y por ello también se hará todo lo posible para recuperarlo.