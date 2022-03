Examen contra el Bilbao Basket para un Unicaja en progresión

El Unicaja se pone al día en la Liga Endesa. El equipo de Ibon Navarro recibe esta noche en el Martín Carpena al Bilbao Basket, en un partido en el que los verdes buscarán su tercera victoria seguida en la Liga Endesa, un triunfo que les alejaría de forma casi definitiva del pelotón de equipos que deberán luchar de aquí al final de la Liga Regular por salvar la categoría.

Llega el partido en buen momento para los locales. El Unicaja parece cada partido un poquito más competitivo, más equilibrado en su juego y con las ideas más claras. Desde la llegada de Ibon Navarro ha habido una reacción evidente y este partido frente a los «Hombres de Negro» es una oportunidad de oro para refrendar que el equipo va por el buen camino.

Jaime Fernández repite como baja en el Unicaja. El base-escolta está cerca de volver, pero no llega a tiempo para la cita de esta noche. El que sí se vestirá es Carlos Suárez, que no estuvo el domingo contra el Betis por un proceso vírico, pero que podrá jugar contra los vascos si es que Ibon Navarro lo estima oportuno.

El partido apunta a igualdad y a emoción. El equipo vasco se encuentra en el puesto 11º de la Liga Endesa, uno por delante del Unicaja, por lo que los malagueños tratarán de alcanzarles en la clasificación con una victoria. Para ello, además, deberán superar el average, ya que en el anterior partido disputado entre ambos conjuntos el Unicaja cayó por 83-77, choque en el que destacaron Tim Abromaitis (17 puntos, 10 rebotes, 24 de valoración) y Darío Brizuela (19 puntos).

A nivel global, el Surne Bilbao Basket es el cuarto mejor equipo de la competición en porcentaje de acierto en triples (37,32%) y en tiros de 2 anotados por choque (21,17). Uno de los grandes artífices de estos números es el pívot dominicano Ángel Delgado, quien promedia 10,6 puntos y 8,2 rebotes -líder de la liga- para 15,3 de valoración. El versátil ala-pívot Damien Inglis (11,6 puntos, 5,9 rebotes, 14,1 de valoración) y Jeff Withey (6,2 puntos, 5,5 rebotes) le complementan en la zona. Ojo a ese poderío interior que tiene el equipo vizcaíno, que provocará un partido muy exigente para los pívots cajistas.

En el perímetro también tiene Alex Mumbrú a sus órdenes varios jugadores peligrosos. Los puntos corren a cargo del veterano escolta Andrew Goudelock (14,1 puntos) y del base sueco Ludde Hakanson (10,1 puntos, 3,2 asistencias). Aparte, la segunda unidad, encabezada por Jonathan Rousselle (5,3 puntos, 2 asistencias), David Walker (3,8 puntos) y Álex Reyes (5,7 puntos, con el 48,4% de acierto en triples -4º de la competición) ofrecen solidez.

Es verdad que el Bilbao no aterriza en el Martín Carpena en su mejor momento. Tras haber protagonizado una racha de 7 triunfos consecutivos hace pocas fechas, el Surne Bilbao Basket llega ahora inmerso en una dinámica no tan positiva, habiendo perdido 4 de sus últimos 5 partidos, incluyendo los dos más recientes (ante MoraBanc Andorra y este pasado domingo, ante el Bitci Baskonia). Pero no será una noche fácil y parece evidente que los verdes deberán hacer un gran partido para sumar esa ansiada tercera victoria seguida.

La cita es a las 20.30 horas. Tiene pinta de partidazo. Veremos si los últimos triunfos del equipo y ese inminente cruce europeo contra el Manresa animan a la «marea verde» para poblar las gradas del Martín Carpena.