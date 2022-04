Unicaja: Contra el Lenovo Tenerife y contra las bajas

El Unicaja sigue vivo en la carrera hacia el play off por el título. Lo que hace solo un mes era una quimera, es ahora posible gracias a las cinco victorias en las seis últimas jornadas firmadas por el equipo verde. El objetivo está complicado, pero después de ganar el jueves en Barcelona, la verdad es que las matemáticas salen mejor.

El problema es que no hay margen para el error. Que quedan 6 jornadas y con 5 victorias más quizás no valga. Hay que ir a por un pleno. Y eso no es nada sencillo. Sobre todo por la plaga de bajas que asola al equipo, que recibe este domingo al mediodía en el Carpena al peligroso Lenovo Tenerife con las ausencias de Carlos Suárez y Tim Abromaitis. Al menos recupera a Alberto Díaz, que no viajó a Barcelona el jueves en pleno proceso de recuperación de un problema en los isquios, pero que sí podrá estar contra los canarios.

Estamos ante un partido dificilísimo. El Lenovo Tenerife marcha cuarto en la Liga Endesa, con un balance de 18 victorias y 10 derrotas. Los de Txus Vidorreta son un equipo que no se le da nada bien a los verdes. Además, el rival está de dulce, clasificado por la vía rápida para la Final Four de la BCL y con 10 triunfos en sus últimos 12 partidos de Liga. Es evidente que va a ser un rival muy exigente y que las bajas en los cajistas no van a ayudar. Pero es verdad que el partido es en casa y el Carpena debe ser factor fundamental para equilibrar las fuerzas entre unos y otros.

A nivel estadístico, los insulares son líderes de la competición en triples anotados por partido (10,39, con el 3º mejor porcentaje de la liga, el 37,26%), en porcentaje de acierto en tiros de 2 (56,92%) y en tiros libres (80,77%). Además, son terceros en asistencias (17,25); cuartos en valoración (92,71 créditos); y los quintos que más anotan (83,18 ppp). Una de sus principales amenazas es un viejo conocido de la "marea verde": Gio Shermadini. El pívot georgiano, que defendió la camiseta del Unicaja durante dos temporadas, promedia 14,8 puntos, 6 rebotes y 20,7 de valoración (segundo de la competición). Es, además, el MVP de la pasada jornada gracias a sus 33 de valoración (23 puntos y 9 rebotes).

No será la única cara conocida, ya que en el puesto de ala-pívot le acompaña Kyle Wiltjer (10,3 puntos, 3,1 rebotes y 2 triples por encuentro -46,7% de acierto, el cuarto mejor de la liga-). En el perímetro, otro ex del Unicaja, el tirador Sasu Salin, que ha anotado seis triples en sus dos últimos partidos de Liga y que tiene unas medias de 10,1 puntos, 2,4 rebotes y 2,7 triples por partido, bien acompañado por el ex canterano de Los Guindos Dejan Todorovic (6,3 puntos, 2,2 rebotes).

También habrá que tener mucho cuidado con su pareja de bases Marcelinho Huertas (13,5 puntos, 6,3 asistencias -líder de la ACB-, 15,2 de valoración) y Bruno Fitipaldo (11 puntos, 4,2 asistencias), que suponen el verdadero motor del equipo canario.

Por parte cajista es evidente que se necesitará la mejor versión de los 10-11 jugadores que Ibon Navarro pueda poner sobre el parqué. Tener un buen día desde la línea de 6.75, minimizar en defensa el daño que puedan hacer Huertas y Shermadini en su bloqueo y continuación, y encontrar a un solvente Cameron Oliver (vital esta vez por las bajas de Abromaitis y Suárez) deben ser algunas de las claves.

Ojo porque un hipotético triunfo del Unicaja este Domingo de Rresurección, con los partidos complicados que tienen los rivales directos, pueden poner al equipo cajista a tiro de piedra del play off. El reto es complicado, pero el equipo no se quiere rendir.