Ibon: "Ha sido duro dar esta imagen delante de nuestra gente"

Ibon Navarro no se cortó a la hora de hacer autocrítica tras el batacazo en el Carpena ante el Lenovo Tenerife. Sin pelos en la lengua, el técnico del Unicaja asumió el mal partido y fue duro a la hora de decir que su equipo no puede dar esta imagen, y menos en su pabellón ante su afición: "No nos puede pasar. Podemos perder pero no podemos no intentarlo".

Análisis del partido

"Comienzo del primer cuarto muy alejado de lo que queríamos hacer. Eso le ha dado a Lenovo mucha confianza en ataque. Hemos querido solucionarlo en el segundo cuarto, hemos estado mejor, nos han castigado. Con 1/16 en triples es bastante complicado. Somos un equipo que cuando no mete pierde energía. El tercer cuarto ha sido muy malo, muchos errores de tiros abiertos. Hemos empezado a perder todo tipo de posiciones defensivas, criterio. Ante un equipo como Lenovo que juega de memoria te penaliza. Han cerrado el partido. Ha sido duro jugar delante de nuestra gente dando esta imagen. Espero que después de una actuación pobre seamos capaces de rearmarnos. Vamos a intentar ganar todos los partidos. Nuestra imagen en casa... no nos puede pasar. Podemos perder pero no podemos no intentarlo. No podemos dejarnos ir. Toca ser yunque. Asumir nuestro podre partido y pedir disculpas a la afición".

Diferencias con el Palau

"No es el primer equipo al que le pasa eso. Hay partidos en que no vas. Es el cuarto partido en siete días, también para Tenerife. Yannick hoy ha tenido que ayudarnos de cuatro. Han tenido un planteamiento excelente, y la ejecución, mejor todavía. Hemos salido con falta de acierto y agresividad. Los primeros 10 minutos han sido muy pobres a nivel de energía. Hemos dado una imagen de lo que luego ha sido el partido. Muy planos. Tenemos que analizarlo y hacer autocrítica. Ellos tienen que decir lo que ha pasado, tienen que digerirlo y analizarlo. Si hubiese explicación, lo hubiéramos arreglado durante el partido. Los últimos 15 minutos han jugado contra cinco maniquíes en el campo. No somos jugadores con capacidad resiliencia cuando las cosas van mal. Durante el partido, cuando no tenemos fluidez y no anotamos, somos un equipo que se frustra muy fácil".

Respuesta de los jugadores

"Se queda en el vestuario. Me gusta que el equipo sea autocrítico. No me gusta el autoflagelamiento gratuito. Hay que ser honestos y sincero cuando uno lo hace mal. Se queda en el vestuario para nosotros".

Pitos de la afición

"Tienen razón, no es discutible. En tu casa puedes sufrir pero la frustración no puede ser mayor que el coraje de jugar en tu casa. Tiene que haber una motivación mayor. Nos ha podido, no queremos que pase".