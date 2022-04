El Unicaja se borra de la segunda parte (64-97)

La temporada del Unicaja ha terminado a 17 de abril. Si había alguna opción de que el equipo pudiera alcanzar la octava plaza en este tramo final de campaña pasaba por ganar en el Carpena al Lenovo Tenerife, y a los de Ibon Navarro no les alcanzó. Venían de asaltar el Palau el jueves, y eso les puso a dos triunfos de la zona de play off, pero un nuevo tropiezo en casa les deja prácticamente en tierra de nadie.

El Tenerife fue mejor de inicio a fin, comandado por la pareja Shermadini-Huertas, y secundado por otros excajistas como Sasu Salin, Dejan Todorovic y Kyle Wiltjer. Los Txus Vidorreta cogieron el timón del choque con un 4-17 de salida y ya no lo soltaron. Lo más cerca que estuvo el equipo verde fue a 4 puntos (26-30) en el ecuador del segundo acto, pero no tuvo opciones reales de victoria en ningún momento. Los malos porcentajes en el tiro exterior, la incapacidad para defender a la torre georgiana y un tercer cuarto indigno hicieron imposible que el Unicaja pudiera pelear el encuentro hasta el final (64-97).

Le costó un mundo al Unicaja encontrar el camino al aro en el arranque del choque. 3:30 tardó Brizuela en hacer la primera canasta de los de Ibon (2-6). Los ‘ex’ estaban destrozando la defensa verde. Entre Shermadini, Dejan Todorovic y Salin sumaban ya 12 puntos (4-14). Tuvo que parar el partido Ibon a 4:30 del final del primer cuarto. Otro triple de Salin ponía el +13 para los tinerfeños (4-17). Ahí llegó la reacción cajista, ya con Jaime Fernández en pista. Parcial de 7-0 que apretaba el marcador (11-17). Kyle Wiltjer, otro viejo conocido, castigaba desde la línea de 6,75 (11-20). Al final de periodo inicial, nueve abajo los malagueños (15-24).

El Unicaja se intentaba meter en el partido al ritmo de Jaime Fernández (23-28). Un 2+1 de Francis Alonso acercaba aún más al conjunto de Los Guindos (26-30). Pero volvió a saltar Gio Shermadini al parqué y gobernó el encuentro. El georgiano hizo un destrozo en la pintura, imparable ante la defensa de Rubén Guerrero. Parcial de 0-11 de los de Txus Vidorreta, que volvían a dinamitar el encuentro (26-41). Antes del descanso, Shermadini alcanzaba los 15 puntos en su cuenta particular. Dos 2+1 consecutivos de Kravic y Cameron Oliver, en dos acciones individuales de mérito, daban vida a los malagueños antes del intermedio (32-41). El 1/16 en triples estaba dejando prácticamente sin opciones al Unicaja de competir contra todo un Lenovo Tenerife. Lo mejor de todo, que el resultado le mantenía en el partido. Como anécdota, 35 de los 41 puntos de esta primera mitad de los insulares fueron anotados por jugadores con pasado verde.

Si alguien pensaba que el Unicaja todavía podía reengancharse al encuentro, el arranque del tercer cuarto dejó claro que no. El inicio del segundo tiempo fue similar al comienzo del choque. 2-14 de salida para el Lenovo Tenerife, que dejó visto para sentencia el encuentro con todavía muchos minutos por delante (34-55). Y todavía no estaba por la labora de bajar el pistón el cuadro de Vidorreta. 36-61, sonrojante. Triple de Sastre y +27 para los visitantes, máxima del partido (39-66). El parcial del tercer cuarto: 7-27. No puede salir así un equipo a cancha tras el paso por vestuarios. Incomprensible e indignante. Así es imposible competir con los equipos de play off. Y todavía quedaban 10 minutos de suplicio por delante...

Ni siquiera le dio al Unicaja para tirar de orgullo y maquillar este esperpento. Dos triples de Wiltjer y Todorovic ponía el +35 para los tinerfeños (47-82). Ni el cansancio por haber jugado el jueves en el Palau ni las ausencias de Abromaitis y Carlos Suárez pueden servir de excusa para la segunda parte que estaban firmando los de Ibon Navarro. Totalmente idos ya del encuentro. Al final 64-97.

Otro partido para olvidar. Y ya van unos cuantos esta temporada. Tras ganar en el Palau, nueva decepción que deja ya al Unicaja sin apenas opciones de acabar la Fase Regular entre los ocho primeros. Fracaso no jugar la Copa, fracaso no alcanzar la Final Four de la BCL y el tercer fracaso del curso será no disputar las eliminatorias por el título de la Liga Endesa. Temporada para olvidar. Explicaciones y a pensar en el año que viene.