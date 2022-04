El Unicaja jugará el sábado el partido 2.000 de su historia

No vive el Unicaja el mejor momento de su vasta historia. Es evidente. El equipo ahora entrenado por Ibon Navarro «navega» por la parte media-baja de la clasificación de la Liga Endesa, está eliminado en Europa y no jugó hace un par de meses la Copa del Rey. Pero eso no quiere decir que el Unicaja no tenga una gran trayectoria histórica que este próximo sábado, en la cita liguera en el Carpena contra el Baskonia, llegará a la cifra redonda de 2.000 partidos en la elite.

Desde que el 29 de agosto de 1977 se fundara la Sociedad Deportiva Caja de Ronda, germen del actual Unicaja Baloncesto, han pasado muchas cosas. La mayoría de ellas, por cierto, buenas. Atrás quedan muchos jugadores, entrenadores y directivos que durante estos últimos 45 años han hecho del club de Los Guindos un referente del baloncesto nacional e internacional. Inolvidables serán para siempre los cuatro títulos que exhiben las vitrinas del club: la Copa Korac de 2001, la Copa del Rey de 2005, la Liga ACB de 2006 y la Eurocup del 2017. Hay un quinto «título» no oficial, pero también en el recuerdo de todos, que fue la participación del Unicaja en la Final Four de la Euroliga de 2007, en la que quedó tercero, tras Panathinaikos y CSKA, y por delante del propio Baskonia, mismo rival que este próximo sábado visita el Martín Carpena en el partido en el que el Unicaja se convertirá en bimilenario. Desde su creación en 1977 el equipo sólo tardó cuatro temporadas en ascender a la máxima categoría del baloncesto español, aunque fue a partir de la temporada 1987/88 cuando se asentó definitivamente en la élite nacional, en la ya fundada ACB. A partir del año 1992, con la creación del Baloncesto Málaga, tras la unión entre Caja de Ronda y Mayoral Maristas, el equipo dio un salto de calidad en sus objetivos y en sus resultados deportivos. Desde que la entidad tiene registro oficial se computan en el sitio web del Unicaja 1.999 partidos, el último de ellos el disputado este pasado sábado en la pista del Joventut de Badalona. Esa cifra se reparte de la siguiente manera: 1.446 de Liga Endesa (incluyendo los play offs), 61 de Copa del Rey, 9 de Supercopa Endesa, 64 de Copa Korac, 333 de Euroliga, 73 de Eurocup y 13 de Basketball Champions League. El balance de victorias/derrotas a lo largo de estos más de 40 años compitiendo al más alto nivel nacional y continental es de 1.083 triunfos, 1 empate y 915 derrotas, lo que da un porcentaje positivo de triunfos del 54.18%. Historia de un empate que hoy ya no sería posible En los 1.999 partidos que ha jugado el Unicaja en su historia hay uno que es «especial». Se disputó hace más de cuatro décadas. Fue el 24 de octubre de 1981. Ese día el Caja de Ronda y el Velázquez Canarias firmaron un 84-84 en el electrónico de Ciudad Jardín, en el primer encuentro entre malagueños y canarios de su historia. Era en la temporada del estreno del equipo malagueño en División de Honor, tras haber sido fundado menos de un lustro antes. Aún eran válidos los empates en esa época y los cajistas, entrenados por Ramón Guardiola y con Martín Urbano como asistente, firmaron tablas con los insulares. En estos 1.999 partidos hay infinidad de nombres propios sin los cuales sería imposible haber llegado a este punto. Grandes dirigentes en los despachos como Raimundo Trespalacios, José Manuel Domínguez, Ángel Fernández Noriega, Rafael Fernández, Paco Molina, Eduardo García y el ahora presidente López Nieto; brillantísimos entrenadores como Damián Caneda, Alfonso Queipo de Llano, José María Martín Urbano, Javier Imbroda, Pedro Ramírez, Bozidar Maljkovic, Sergio Scariolo, Aíto García Reneses, Joan Plaza, Luis Casimiro o el actual Ibon Navarro, entre otros; además de decenas de canteranos inolvidables como Curro Ávalos, Nacho Rodríguez, Dani Romero, Gabi Ruiz, Carlos Cabezas, Berni Rodríguez, Germán Gabriel, Fran Vázquez o Alberto Díaz. El Unicaja suma en estos 1.999 partidos de su historia un total de 1.083 victorias, 915 derrotas y un empate La nómina de figuras nacionales e internacionales que han vestido la casaca verde y morada no tiene fin y en ella figuran algunos nombres que son historia del baloncesto nacional e internacional como Ricky Brown, Joe Arlaukas, Sergei Babkov, Mike Ansley, Kenny Miller, Walter Herrmann, Stephane Risacher, Jorge Garbajosa, Marcus Brown, Pepe Sánchez o Carlos Suárez, por nombrar solo algunos de ellos. Seguro que cada aficionado tendrá en su retina un partido como el mejor de estos 1.999 disputados hasta la fecha. Para algunos será aquella tarde-noche de 2005 en Zaragoza en la que el Unicaja ganó la Copa del Rey. Otros dirán que aquella victoria en Vitoria de 2006, en el tercer partido de la final de Liga. Otros pensarán que el mejor de estos 1.999 partidos fue aquel de 1995 en Ciudad Jardín en el que Mike Ansley lanzó un triple que, sin entrar en la canasta rival, es historia del baloncesto español. Alguno otro dirá que el partido más top de estos casi 2.000 es el de la remontada imposible en Valencia para ganar la Eurocup 2017. El triple de Michael Ansley, 25 años después Yo tengo muchos grandes partidos en mi retina, pero me quedo, si me lo permiten, con aquel día en el que Pepe Sánchez metió el triple en el Palacio Martín Carpena que llevó al Unicaja a jugar la Final Four de la Euroliga de Atenas 2007. Ese es mi particular Top 1 de estos 1.999 partidos.