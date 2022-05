El proyecto del Unicaja 2022/2023, muy pendiente de la FIBA

La dirección deportiva del Unicaja trabaja desde hace varias semanas en la planificación del próximo proyecto de la temporada 2022/2023, aunque lo hace con la incógnita de saber si el equipo tendrá plaza o no en la Basketball Champions League (BCL), algo que mediatiza cualquier posible fichaje por ahora en la entidad de Los Guindos e impide cerrar todos los detalles en torno a la campaña de abonados.

López Nieto sí confirmó la noticia adelantada por La Opinión de Málaga el pasado día 12 de que está descartado volver a la Eurocup. "Una cosa muy clara, en la Euroliga no vamos a estar, eso es claro y rotundo. No vamos a jugar la Eurocup. Estamos muy contentos del modelo de la BCL, hemos comprobado en Bilbao la dimensión de la competición y estamos muy felices. Otra cosa son los parámetros deportivos. Hemos elegido estratégicamente, no nos hemos arrepentido, al contrario. Hay otros equipos de ACB que podrían venir a la FIBA, hay más equipos que aspiran a jugar en la BCL que la Eurocup. Estamos trabajando en todos los escenarios, buscando fórmulas inteligentes para que, sin romper el equilibrio deportivo que defiende la competición, el Unicaja esté la próxima temporada. Sería una barbaridad arriesgarnos a decir que vamos a estar seguro, pero estamos en el proceso".

Respecto a la opción de jugar la Europe Cup, la segunda competición que organiza la FIBA, el presidente no lo descartó, pero tampoco se quiso posicionar como aspirante a jugarla: "Para el club es más que importante jugar en Europa, pero no me planteo este escenario de jugar la FIBA Europe Cup porque el objetivo es estar en la BCL y decir otra cosa sería debilitarnos".

López Nieto también dejó claro que no ha habido ninguna conversación estas últimas semanas con la Euroliga para el hipotético regreso a la Eurocup. "No me han llamado de la Euroliga, son conocedores de cuál es mi postura, ni yo les he llamado a ellos. Con Comninos, CEO de la BCL, he hablado después de nuestra reunión en Bilbao. Él sabe que somos un muy buen compañero de viaje, aunque este año no hemos dado las prestaciones deportivas. Vamos a buscar escenarios en los que podamos confluir sin que ellos dejen su filosofía de premiar los méritos deportivos. Me interesaría de manera formal anunciar lo antes posible nuestra presencia en la próxima BCL. Por nosotros y el desarrollo económico del club, por la campaña de abonados... Pero estamos donde los méritos nos deportivos han llevado", finalizó