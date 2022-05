El Unicaja hará al menos 8 fichajes este próximo mercado estival

Antonio Jesús López Nieto compareció este miércoles en la sala de prensa del Palacio Martín Carpena para pasar revista a la temporada recientemente finalizada y para dar algunas pinceladas de cómo será el nuevo proyecto del Unicaja 2022/2023. A pesar de que no habló de nombres, sí confirmó que habrá muchas caras nuevas en la plantilla verde de la próxima temporada.

«Me vais a permitir que sea lo más discreto posible con posibles fichajes. Van a aparecer muchos nombres, algunos acertaréis y otros no. Nuestra idea es cambiar el concepto del equipo. Estudiaremos todas las opciones posibles. No puedo dar pistas, pero sí es cierto que va a haber 8 o 9 fichajes. Pablo Sánchez también tiene contrato, además de Alberto, Darío, Jonathan y Yannick. De los que acaban contrato puede que continúe alguno o puede que no. Incluso los que tienen contrato puede que alguno tampoco siga. Todo eso tenemos que verlo».

Además de confirmar que Carlos Suárez dejará de ser jugador del Unicaja, también confirmó el presidente que Ibon Navarro seguirá al frente del banquillo verde. «Hemos apostado después de concluir la liga que va a continuar Ibon Navarro la temporada que viene. Es el que debe reconducir un nuevo proyecto. Y además no había opciones en el mercado que nos pudieran mejorar».

Preguntado sobre los números del técnico vasco, que no han sido los esperados, el presidente explicó la decisión. «Por los números, parece lógica la pregunta. Pero estamos muy contentos con su trabajo. Queríamos agradecer que Ibon viniera en un momento muy delicado de la temporada. Es verdad que el equipo no ha dado el nivel últimamente y él es responsable por ser el entrenador. Estábamos convencidos en los últimos tres meses, es verdad que dudamos últimamente, pero él nos ha disipado las dudas. Va a haber muchos nombres nuevos la próxima temporada y ahora será distinto porque será un equipo más de su gusto», finalizó.