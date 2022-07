El fichaje de Will Thomas, pendiente del pago al Valencia Basket

Pasó un día más sin que el Unicaja anunciase oficialmente que Will Thomas es nuevo jugador del equipo cajista para la temporada 2022/2023. No hay ningún contratiempo en las negociaciones, el acuerdo con el Valencia Basket por los derechos del jugador está cerrado, el sueldo que cobrará Will Thomas en Málaga también está cerrado entre club y jugador. Entonces, ¿qué es lo que falta? Pues el único fleco que resta para que la operación se pueda hacer oficial es acordar qué parte pagará al Valencia el Unicaja y qué parte pagará la agencia de representación del jugador para liberar sus derechos en la Liga Endesa, que todavía pertenecen al cuadro levantino.

El Unicaja trabaja en el regreso de Will Thomas El problema surge porque los agentes del jugador se "olvidaron" de comunicar a la ACB que su representado quería volver a jugar en la Liga Endesa esta próxima temporada y por lo tanto su nombre no apareció en la lista de jugadores sometidos al derecho de tanteo publicada hace un par de fines de semana. O sea, que el Unicaja perdió la opción de realizarle una oferta directamente al jugador, que el Valencia presumiblemente no habría igualado, al no estar interesado en Will Thomas, lo que habría facilitado y abaratado su fichaje desde el AS Monaco directamente al Unicaja. Al tener ahora que "comprar" la libertad del jugador directamente al Valencia, el Unicaja quiere que parte de esa indemnización que solicita el conjunto valenciano lo sufrague la agencia de representación de Thomas, que fue la que cometió el "error administrativo" con la ACB. Will Thomas: ¡Caliente, caliente! Ninguna de la partes consultadas por La Opinión de Málaga cree que habrá el más mínimo inconveniente para que la operación se concrete satisfactoriamente más pronto que tarde. Es cuestión solo de cerrar este último fleco. En Los Guindos se da por seguro el fichaje de Will Thomas, en el entorno del jugador también se da por seguro que el ala-pívot volverá a vestir la camiseta verde y morada y el Valencia Basket simplemente espera el cheque (importándole bien poco quien y en qué porcentaje lo pague) para traspasar los derechos del jugador y finiquitar la operación. ¿Será el miércoles? ¿Será el jueves?...