Melvin Ejim: “Estoy extremadamente contento de estar en el Unicaja”

El Unicaja terminó este martes su larga lista de presentaciones de este mercado estival con una cara conocida, que regresa a Málaga tras una primera experiencia vestido de verde y morado la campaña 2019/2020. El ala-pívot Melvin Ejim fue presentado en la sala de prensa del Martín Carpena. El jugador canadiense con pasaporte nigeriano (2,01 metros, 31 años) regresa a Málaga con los ánimos renovados y con la intención de reivindicarse y hacer crecer al equipo.

“Estoy extremadamente contento de estar aquí. En mi anterior etapa debido al COVID-19 y otras circunstancias estuve condicionado, pero cuando tuve la oportunidad de venir aquí no lo dudé porque sabía qué gran sitio es, la gente, la organizacuión, el club… y después de hablar con Juanma Rodríguez y el entrenador sobre las ideas de la dirección del club, sobre lo que querían hacer con el equipo, sentí que podía encajar en un proyecto bonito y mejor que en los últimos años”, apuntó el canadiense.

Con respecto a la temporada que disputó en Málaga en el curso 2019-20, el ala-pívot canadiense aseguró que el gran cambio es de plantilla. "Hay jugadores diferentes con respecto a mi anterior etapa, también diferente entrenador. Me ha gustado el cambio de mentalidad y los objetivos que nos hemos planteado. Pensamos que puede ser diferente a otras temporadas y por eso me decidí a venir”. Ejim desveló que “fue un año difícil para mí. Tuve dos lesiones, una en el tobillo y otra en el gemelo. Era la primera vez que me pasaba algo así. Es parte de este negocio, pero estoy muy contento de estar de nuevo aquí y quiero mostrar mejor mi talento y todo lo que puedo hacer en la cancha”.

Para el jugador, “el Unicaja es un club con una gran historia. En los últimos años no ha estado bien por diferentes razones, pero el hecho de construir un proyecto con un entrenador y jugadores nuevos me supuso una gran motivación para venir y ayudar a poner al club en donde tiene que estar”.

A pesar de haber transcurrido un par de temporadas desde que estuvo en el Unicaja, Ejim cree que es un jugador que ha cambiado algunas cosas en su juego: “El mayor cambio fue mi madurez y mi mentalidad. Puedes tener buenas temporadas tirando, o desde el tiro libre, pero esos aspectos han crecido en mí".

Por último, sobre su versatilidad y la posibilidad de jugar en el perímetro o en la pintura, Ejim indicó que puede jugar indistintamente tanto como alero o ala-pívot: “He jugado en Buducnost de "3" y en Cedevita algo más de "4", pero lo importante es que puedo aportarle al equipo con mi juego al poste y en transición. Lo importante es eso, ayudar al equipo con presencia en ambas posiciones”.