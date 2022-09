Vitoria, próximo objetivo del Unicaja

Una vez que el Unicaja ha confirmado su participación a partir de octubre en la Basketball Champions League 2022/2023, Ibon Navarro y sus jugadores ponen su mirada ya en el próximo viernes 30 a las 19 horas, fecha prevista para el debut del Unicaja en la Liga Endesa. Será en el Buesa Arena de Vitoria frente al Baskonia, uno de los «grandes» de la ACB.

El equipo verde y morado trabajará en Málaga durante toda la semana y viajará el jueves rumbo a la capital alavesa. Navarro tiene a todos sus jugadores en perfecto estado por lo que si no hay contratiempo de última hora, el Unicaja se presentará en la cancha vitoriana con los mismos 12 jugadores con los que ha afrontado este pasado fin de semana la Fase Previa de la Basketball Champions League (BCL).

La verdad es que el calendario liguero le ha preparado un exigente inicio de Fase Regular a los cajistas, que en 10 días tendrán que visitar al Baskonia y recibir consecutivamente en el Martín Carpena al Gran Canaria y al Real Madrid.

El Unicaja se va a encontrar en el Buesa Arena con un rival muy renovado este pasado verano. El Baskonia ha cambiado a casi medio equipo. No estarán este viernes al otro lado de la pista Baldwin, Granger, Fontecchio, Peters, Barrera ni Wetzell. Por contra, sí habrá muchas caras nuevas, incluso de debutantes en la Liga Endesa, como los casos de Markus Howard (ex de Denver Nuggets), Darius Thompson (ex del Lokomotiv Kuban), Daulton Hommes (ex de los Birmingham Hommes) o Maik Kostar (ex de Hamburg Towers), además del sí más conocido Dani Díez, recién salido de una lesión.

El nuevo Baskonia, con Joan Peñarroya al mando, será un equipo con muchos jugadores polivalentes, algo en lo que se parece bastante al nuevo Unicaja 22/23. La secretaría técnica azulgrana también ha optado (igual que la de Los Guindos) por jugadores que puedan actuar en más de una posición para minimizar los posibles problemas que haya de lesiones y para tener diferentes recursos tácticos en función de los momentos de cada partido y de las plantillas de los rivales.

Su pareja exterior de americanos Markus Howard - Darius Thompson será, en principio, su gran amenaza. Pueden jugar de «1» y de «2», por lo que es posible que ambos coincidan en la pista en más de una ocasión. Por altura (1,78 de Howard frente a 1,92 de Thompson), lo lógico sería que el primero partiera como base y el segundo como escolta, pero Darius mueve mejor el balón (casi 6 asistencias por encuentro la pasada Eurocup), por lo que alternarán seguro sus roles durante los partidos.

Kurucs es otro que puede jugar indistintamente de base o de escolta. Por su parte, Raieste es en principio un alero, pero con capacidad para actuar y defender escoltas e incluso jugar como ala-pívot en quintetos pequeños. Sedekerskis, por su parte, también ha alternado los puestos de alero y de ala-pívot y será un comodín para Peñarroya según las necesidades del equipo.

En cuanto a Rokas Giedraitis, su puesto natural es el de alero, pero la pasada campaña fue el escolta titular, algo que este curso, por la concepción de la nueva plantilla, parece poco probable. Daulton Hommes ha llegado este verano en teoría para cubrir la marcha de Alec Peters al Olympiacos y jugar como ala-pívot, pero también puede hacerlo de alero, al igual que Dani Díez, que jugará de «3» o de «4», según las circunstancias.

En definitiva, que Baskonia y Unicaja ofrecerán un duelo de plantillas compensadas, con muchos comodines en ambos casos, polivalencia y un resultado final incierto.