Rubén Guerrero será uno de los protagonistas del partido Obradoiro-Unicaja con el que este próximo sábado los verdes reanudan su temporada regular en la Liga Endesa. El pívot marbellí pasó por los micrófonos de Radio Marca Málaga para hablar de su reciente actuación con la selección española, de su experiencia en tierras gallegas, de su pasado en el Unicaja y de qué puede pasar este sábado, a partir de las 18 horas, en el Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela

El canterano verde habló en principio de su reciente convocatoria con España en la "ventana". "Estoy muy contento por volver a la selección. Muy feliz por representar a España en las "ventanas". Me hace mucha ilusión siempre ayudar a buscar la clasificación para los distintos campeonatos. España siempre compite y hace un gran equipo de un grupo de jugadores, aunque no estén los NBA y los Euroliga. Gran trabajo como siempre de Sergio Scariolo y del resto del cuerpo técnico que le rodea".

El pívot marbellí tuvo palabras de elogio para Alberto Díaz, un jugador cada día más asentado en el equipo nacional. «Los campeones de Europa, Alberto y el resto, han venido con más liderazgo, más sueltos y quizás con más confianza. Con ese orgullo de decir ‘hemos sido nosotros’. Que la gente no conociera antes a Alberto es porque no han seguido la ACB, porque esas defensas espectaculares las lleva haciendo muchos años en Málaga. Por eso ha llegado ahí».

Para Guerrero será un partido "especial" el de este sábado, aunque no tanto por jugarse en Santiago y no en el Martín Carpena. "No creo que se me haga raro jugar por ser en nuestra pista, sería distinto si fuera en Málaga. Tenemos pocos días para trabajar y sí existe para mí una motivacion especial por ser contra el Unicaja", dijo.

El jugador costasoleño no renovó el pasado verano con el Unicaja y considera una buena decisión haber dado el salto al Obradoiro. "Estoy contento en Santiago. La comida es espectacular, que eso es importante para mí. La vida en Santiago va muy bien, es una ciudad muy tranquila. Yo soy tranquilo. Me gusta estar relajado. Lo único es el clima, pero el caso es acostumbrarse. Obradoiro es un club más humilde que Unicaja, pero que trabaja muy bien. Nos cuidan mucho a los jugadores, están pendientes que no nos falte de nada, es como una familia. Siempre tienen los brazos abiertos y nos quieren ayudar. Cambian los jugadores cada año, pero es un club que mantiene una filosofía muy parecida temporada tras temporada. Se compite mucho, dando el nivel cuando cada año es más difícil".

Respecto a su adaptación al equipo, el jugador internacional marbellí reconoce que no ha sido fácil. "Al principio me costó un poco, pero con la confianza y la libertad que nos da Moncho para jugar, estoy teneiendo más protagonismo y eso me da confianza para hacer más cosas. Estoy desde el poste alto echando balones al suelo, ampliando mi juego ofensivo para colaborar más con el equipo. Todo va bien, aunque los resultados no tanto. Se nos escaparon varios partidos por pocos puntos y eso es lo que nos hace estar más abajo en la clasificación. Vamos a ir a más", vaticinó.

Guerrero recuerda la difícil pasada temporada que vivió el Unicaja. "La temporada pasada fue complicada. Perder nunca ayuda. A mí no me dolió salir en verano, lo que siento es no haberlo hecho mejor en el Unicaja. Creo que salir fue una buena decisión, lo que me duele es no haber ayudado más al equipo. Como malagueño lo siento y tengo la espinita de haber dejado al Unicaja más arriba en lo deportivo".

Respecto a su fichaje por el "Obra", el canterano de Los Guindos cree que fue una buena decisión. "Quizás necesitaba salir del Unicaja por cómo se me encasillaba: jugador malagueño y de la casa. El salir de Málaga fue por eso. Aquí soy un jugador más, no se me mira como el niño, como el canterano. Para mi desarrollo, creo que me va a venir bien. Me gustó cómo me planteó Moncho el año, cómo yo podía encajar en el equipo y lo que esperaba de mí. Es un entrenador que te hace sentir cómodo. Todo eso ayudó para decidirme a venir a Santiago", aseguró.

El excajista sigue desde la distancia la actualidad del equipo verde y morado. "Unicaja se nota que ha cambiado su forma de jugar. Están teniendo bienos resultados en ACB y BCL y les deseo que sigan así, excepto este fin de semana, claro. Las exigencias en Málaga siempre son altísimas. El proyecto va bien y hay que tener confianza en el equipo. Veo que va mucha gente al Carpena y que están ilusionados. Espero que todo siga asi". También tuvo buenas palabras para el que fue su entrenador, Ibon Navarro: "Ibon me pareció un buen entrenador cuando lo tuve al año pasado, pero cogió al equipo en un momento complicado en el que era difícil levantarlo. Después de irme hemos hablado un par de veces. Me alegro un montón por él de que le vayan bien las cosas. Seguimos teniendo buena relación".

Preguntado sobre si en el futuro volverá a unir su camino con el del Unicaja, Guerrero no quiere pensar en eso. "Mi pensamiento ahora mismo no está en volver a Málaga dentro de dos temporadas porque lo único que me preocupa es lo de ahora. Quiero centrarme en hacerlo bien cada semana. Mi puerta no está cerrada para volver al Unicaja porque es mi casa. Si las circunstancias se dan, estaría encantado, pero queda mucho para eso", dijo.

Guerrero habló del ambiente que se encontrará esta sábado el Unicaja en el Fontes do Sar y lo comparó con el que se vive en el Carpena. "Aquí cuando cantan el himno y sacan las bufandas se te pone la piel de gallina. Es una afición que ayuda un montón. Un poco como el Carpena, que cuando aprieta... Todos los equipos que juegan como visitantes en Málaga sufren porque la afición de Málaga alimenta a su equipo, algo similar a lo de Santiago", finalizó.