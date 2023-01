El Reyer Venezia no cuenta con Yankuba Sima

Yankuba Sima es el nombre propio de la actualidad cajista. Todos los focos están puestos en el duelo Tenerife-Unicaja, pero nadie le pierde la atención al jugador que aún milita en el Umana Reyer Venezia y que es el principal deseo en Los Guindos para sustituir a Augusto Lima. Sin embargo, su estancia en la Lega Basket podría tener las horas contadas y es que el conjunto italiano parece haber prescindido del pívot catalán, ya que no ha ido convocado este domingo con el resto de sus compañeros.

El equipo de Walter de Raffaele disputó la jornada 14 frente al Tezenis Verona, pero el "center" no se vistió de corto. No ha encontrado acomodo desde el inicio de la temporada y es una cuestión que se ha visto incrementada en las últimas semanas. No tuvo minutos contra el Nutribullet Treviso, no fue convocado ante el Dinamo Sassari y se quedó a cero frente al Reggio Emilia y el Germani Brescia. Para encontrar al catalán con tiempo de juego en la Lega Basket hay que retroceder hasta la jornada 9 (4 de diciembre), con 9 minutos en Brindisi.

Sus estadísticas en el baloncesto italiano demuestran que en ningún momento ha encontrando las sensaciones con las que jugó en España. Ahora tan solo ha disputado 6 partidos. En todos ellos ha promediado 1.3 puntos, 40% en tiros de 2, no ha lanzando ningún tiro libre ni ningún triple, 2 rebotes por encuentro y 1.5 de valoración en 7.5 minutos de media. En su último encuentro en Liga hizo 2 faltas, 0/2 en tiros libres, 3 rebotes, 1 asistencia y 0 de valoración en 9 minutos.

Su paso por el Reyer Venezia podría tener las horas contadas. Yankuba Sima es el gran objetivo del Unicaja para sustituir al lesionado Augusto Lima y, además, cumple con la condición de cupo. Por lo que Ibon Navarro no tendría que hacer convocatoria para la Basketball Champions. Su adiós de Italia parece claro y su llegada a España muy posible. El gran impedimento en la operación es el Baxi Manresa, que posee sus derechos en la Liga Endesa. Habrá que ver cómo avanzan las horas, pero parece que la operación podría llegar a su fin en los próximos días.