"Está claro que no estamos atravesando nuestro mejor momento de juego". Así de contundente habló Ibon Navarro en rueda de prensa tras la derrota del Unicaja en la pista del UCAM Murcia. Sin embargo, que nadie se alarme porque todo lo que está ocurriendo entrada en el famoso plan del técnico cajista: "No nos sorprende lo que está pasando, nos lo esperábamos. Queremos volver cuanto antes, pero es el peaje a pagar".

El conjunto malagueño sucumbió al talento de Thad McFadden y Travis Trice, a los que alabó el vitoriano tras el partido. "No me ha gustado la primera parte. Creo que he tenido culpa. Hemos sido demasiado tácticos perdiendo morder y ahí vienen los 5 ó 6 triples en 1 contra 1. Pendientes en otras cosas hemos perdido ser sólidos. En la segunda parte hemos estado mejor. En los momentos más importantes ellos han metido triples difíciles. A nosotros nos han fallado 10 tiros libres de buenos tiradores", analizó.

¿Le preocupa a Ibon Navarro el estado que atraviesa el equipo? "Sabíamos que esto nos iba a pasar. Lo asumimos, tampoco nos resignamos, pero me gustó que el equipo, y más en este campo, volviera. Hemos tenido cuatro tiros, dos de Osetkowksi y dos de Alberto Díaz, para ponernos a 1 en el último minuto. Nos falta esta chispa, lo que entraba hace mes y medio ahora no. Sabemos lo que tenemos que hacer".

Eso sí, parece que todo esto entraba en una "apuesta" que hizo el cuerpo técnico tras la Copa. "Hacemos una planificación para llegar bien a la Copa, en jugar tres partidos si es que hay que hacerlo, hacemos ese esfuerzo. Ahora tenemos dos opciones. Pensar en el tema mental, que llevamos entrenando desde el 8 de agosto, parar, que la gente baje un poco de revoluciones, pase la tormenta emocional y volver desentrenado. La otra es seguir entrenando y a ver hasta dónde te da la cabeza. Hemos optado por lo primero", explicó.

Ahora bien, Ibon Navarro quiere que club y afición mantengan los pies en el suelo. "Los objetivos siguen siendo los mismos. Los del entorno hay que ajustarlos. La gente se está olvidando de dónde venimos. Queríamos estar en la Copa, queremos en el play off y ojalá en la Final Four. Estamos intentando que la gente entienda que haber ganado la Copa del Rey, una cosa absolutamente extraordinaria, no puede cambiar las expectativas. Que la gente entienda que esto es un peaje que tenemos que pagar", concluyó.