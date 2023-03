La victoria del AEK clasifica al Unicaja para los cuartos de la BCL

Ya es oficial. El Unicaja jugará el próximo mes de abril los cuartos de final de la Basketball Champions League. Ya no importa demasiado, a nivel clasificatorio, lo que ocurra en el partido de este miércoles ante el Limoges CSP en el Martín Carpena porque no puede haber triple empate en el grupo . El conjunto cajista estará entre los ocho mejores de la competición continental gracias a su balance actual (3-1) y a la victoria del AEK frente al Galatasaray (92-78), el gran perjudicado al estar ya eliminado.

El partido entre griegos y turcos estuvo a la altura de lo esperado, a la altura de la recompensa que traía un resultado tan importante para cualquiera de los dos conjuntos. Lo cierto es que el encuentro estuvo prácticamente igualado hasta el inicio del último cuarto. AEK y Galatasaray estuvieron todo el choque midiendo fuerzas hasta que un golpe de talento y de físico por parte de los griegos acabó por decidir el duelo.

¿Por qué no puede empatar el Galatasary con el Unicaja? Sí, tienen el average entre ambos empatados, pero el siguiente criterio para desempatar es el máximo número de puntos anotados en cualquiera de los dos encuentros que les han enfrentado. Por lo que los de Los Guindos salen ganadores en esa igualdad al haber anotado 81 puntos en el Carpena.

Ya se sabe que los malagueños jugarán los cuartos, pero habrá que esperar una semana más para saber cuál es el camino a tomar para llegar a la Final Four de la Basketball Champions League. El más fácil -victoria ante el AEK- permitirá al Unicaja ser cabeza de serie y jugar dos partidos en el Palacio en la siguiente fase con el empuje de la "Marea Verde" -el objetivo principal-, siendo favorito ante cualquier rival. El más difícil -derrota ante el AEK- obligará a los cajistas a ganar al menos un partido en una cancha rival al ser segundo de grupo.

Eliminado el Galatasaray

Tras el Limoges, eliminado al llegar al tramo final del Round of 16 con 0 victorias y 4 derrotas, el segundo equipo del grupo cajista que tampoco ha logrado la clasificación a la siguiente fase es el Galatasaray. Es más, incluso aparecía a principios de temporada en las apuestas como uno de los favoritos para alzarse con el título de la Basketball Champions League. Por lo que los de Los Guindos se aseguran la caída de otro gran rival.

Es cierto que los de Andreas Pistiolis no atraviesan su mejor momento deportivo. No han sido un equipo solvente en Europa esta temporada y, ahora mismo, se encuentra fuera del play off para luchar por el campeonato turco. No obstante, ante el Unicaja ya habían demostrado haber dado un paso adelante. Complicaron las cosas en el Martín Carpena (81-76) y lograron imponerse en un partido caótico en Estambul (72-67).

En Grecia estará el futuro del Unicaja en Europa. Hasta el próximo martes.