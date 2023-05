Hace casi dos años que el Unicaja y Adam Waczynski separaron sus caminos, al menos de forma contractual, pero nadie ha sido capaz de olvidar la huella que dejó el alero polaco en sus cinco temporadas por Málaga. Así que la afición tendrá este miércoles a uno de los jugadores más importantes que ha vestido la camiseta verde y morada en este último tramo más inestable tanto a nivel deportivo como institucional.

El polaco llegó a las filas cajistas el verano de 2016 procedente del Monbus Obradoiro. Sin saberlo, club y jugador firmaron en aquel mercado la primera de una historia que ha dejado un gran legado. Waczynski no es un excajista cualquiera en Málaga. Es el noveno jugador de la historia con más partidos (273) -siendo el segundo extranjero-, el undécimo máximo anotador (2.181 puntos), el decimosexto en valoración (1.934) y el tercer máximo triplista (413) con el séptimo mejor porcentaje (43.34%).

No obstante, no solo fue imprescindible dentro de la pista, sino también fuera de ella. Embajador del programa One Team de la Euroliga con asociación Down Málaga -por lo que recibió un premio- e incluso reunió a los aficionados en su despedida para agradecerles personalmente el cariño recibido durante esos cinco años. Es más, llegó a entrenar este mismo verano con la plantilla de Ibon Navarro mientras no tenía contrato con ningún equipo.

Ya pisó en enero de 2022 el Martín Carpena, aquel día con los colores del Casademont Zaragoza. El club de Los Guindos le dedicó aquel día un emotivo homenaje con un vídeo y varios recuerdos materiales de su paso por la Costa del Sol. El polaco regresará ahora defendiendo el escudo del Baxi Manresa. Lo que ocurra después durante el partido será otra historia, pero seguro que los aficionados del Unicaja le darán una emotiva y emocionante bienvenida a Adam Waczynski, uno de los regresos más especiales de cada temporada.