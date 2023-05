El Unicaja jugará este viernes contra el Telekom Bonn una de las semifinales de la Final Four de la Basketball Champions League. El actual líder de la liga alemana es un equipo con mucho más peligro que nombre.

La plantilla está liderada por su base TJ Shorts, aunque su técnico Tuomas Iisalo tiene un plantel a sus órdenes con muchos jugadores polivalentes capaces de jugar en varias posiciones y que provocan muchos problemas a las defensas rivales.

Ángel Sánchez-Cañete y Alberto Miranda, técnicos asistentes de Ibon Navarro, definieron al equipo alemán como un equipo con «un sistema defensivo bastante agresivo a la hora de atacar el balón fuera para que no llegue dentro y luego se ayudan mucho y tienen muchísima actividad. Hacen un trabajo defensivo excelente y construyen desde ahí, incluso después de recibir canasta son capaces de anotar. En caso de no poder correr, llegan atacando, no paran, en pista ningún jugador descansa».

Estos son los principales jugadores del rival del Unicaja en esta cita continental:

TJ Shorts Base

Es su jugador fundamental. En ataque les da un potencial diferente. Es muy rápido. Zurdo. Pequeño, por debajo del 1.80. Anota con facilidad y asiste. Promedia unas 7 asistencias por partido. Genera mucho para el equipo, sobre todo para los grandes que le bloquean. Muy explosivo. Muy buen penetrador. Especialista para contraatacar. Gran tiro a media distancia, casi siempre usando su mano izquierda. Su último recurso es el tiro de 3. No lo utiliza mucho, aunque puede anotar.

Sebastián Herrera Base-escolta

Básicamente es tirador. No se complica en su juego. Buenos porcentajes de 3 puntos, sobre todo cuando está parado: recibe y tira. Incluso en alguna salida de bloqueo, tras bote, también puede tirar. Pero su fuerte es recibir y lanzar. Aprovecha las ventajas que crea Shorts. Como base suplente se limita a subir el balón y pasarla. Buen defensor. Juega de «1», pero no es un base puro.

Karsten Tadda Escolta

Su escolta más puro. Jugador muy veterano. Siempre está en la línea de 3 esperando para recibir y lanzar. Tiene mucha experiencia. Jugador de equipo. Ya ha jugado contra el Unicaja cuando era jugador del Brose.

Jeremy Morgan Alero

Llevaba sin jugar desde diciembre por una lesión grave. Es un gran anotador. Muy buen tirador de tres en todo tipo de situaciones. Rapidísimo para armar el brazo y lanzar. Está fuera de forma por esa baja prolongada. Está sin ritmo. No sabemos si podrá jugar muchos minutos, pero es verdad que antes de su lesión era el máximo anotador del equipo.

Tyson Ward Alero

Bastante importante, sobre todo a nivel defensivo. Muchas veces defiende al base contrario. Tiene mucha envergadura. En los últimos partidos está anotando con buenos porcentajes de 3, pero no es su fuerte. Lo mejor es su juego sin balón, sus cortes, rebotear y culminar contraataques. Es capaz de jugar en tres posiciones distintas: escolta, alero y ala-pívot.

Javontae Hawkins Alero

Ya jugó contra Unicaja esta temporada cuando estaba en Limoges. Ha vuelto a Bonn, uno de sus exequipos. Jugador con capacidad para anotar, con buen rebote, más penetrador que tirador. Muy agresivo para anotar en penetraciones. Buen jugador de poste bajo. Se aprovecha de su cuerpo para anotar cerca del aro. El menos defensivo de sus jugadores polivalentes del 3 y 4.

Collin Malcolm Alero y Ala-Pívot

Puede jugar de alero y de ala-pívot. Otro jugador polivalente de la plantilla del Bonn. Puede subir el balón. Muy activo en el rebote ofensivo. Es un jugador que es exterior claramente, que ataca de fuera hacia dentro, pero con un tiro irregular. Muy rápido para cortar y penetrar. Jugador interesante.

Finn Delany Ala-Pívot

Capacidad de tiro de 3, polivalente. Genera desde fuera. Amenaza con su tiro, pero donde es mejor es atacando a los interiores de fuera para dentro. Muy activo, mucha energía. A veces se carga de faltas por su tipo de juego. Puede jugar de ala-pívot o de pívot.

Deane Williams Ala-Pívot

Es un ala-pívot puro, aunque puntualmente lo pueden colocar de pívot abierto. Normalmente está fuera, preparado para tirar y desde ahí ataca o lanza si le dejan espacio. Es muy atlético.

Leon Kratzer Pívot

El pívot más puro del equipo. Jugador con un físico tremendo. Muy corpulento. Gran reboteador ofensivo. Ocupa mucho espacio en la zona. Jugador de bloquear y continuar. Se aprovecha de los bloqueos que le pone a Shorts para continuar y recibir. Jugador de poco rango de tiro, muy interior. Mal tirador de tiros libres. Un «bicho» físicamente.

Michael Kessens Pívot

El pívot suplente. Muy largo, más móvil que Kratzer. Juega muy parecido a su compañeros de posición. Puntualmente puede atacar a los pívots desde fuera, pero no es su principal arma. Otro que bloquea y continúa.