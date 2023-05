Después de dejar atrás la Final Four de la Basketball Champions League, toca centrarse única y exclusivamente en el último tramo de la Liga Endesa y en el play off por el título. Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, compareció este viernes en rueda de prensa para dar a conocer el momento físico y mental que atraviesa el equipo -que contará con algunas bajas- y lo que supone volver a enfrentarse al Tenerife a escasos días de jugar contra ellos los cuartos.

El técnico reconoció que "todo el mundo está triste o decepcionado" por la imagen ofrecida del equipo ante el público. "Creo que el equipo estaba un punto o dos por encima del nivel adecuado de activación mental". No obstante, explicó que se encuentran muy por encima de los objetivos que se habían marcado desde el 8 de agosto. Por delante quedan cuestiones muy importantes como asaltar la cuarta plaza y conseguir el factor cancha frente a los canarios. Aunque de sobra conocido es el hambre que tiene este equipo y también está el reto de volver a alcanzar las semifinales.

Lo cierto es que una de las grandes preocupaciones con respecto a este final de temporada es el físico. ¿Ha llegado el equipo corto de gasolina? Por el momento, el técnico cajista confirmo que "Jonathan es muy difícil que esté" después de sufrir una lesión en el recto anterior de su pierna derecha. En cuanto a Alberto, "está haciendo un esfuerzo tremendo por llegar, pero no está en su mejor momento". Eso sí, reconoció que no van a cometer riesgos como ya hicieron en la Final Four.

Sobre la eliminatoria contra el Lenovo, el entrenador afirmó que le gustaría volver a ver esa imagen del equipo, "la de estar 17 abajo y empatar el partido". No obstante, en su línea habitual de la temporada, también se mostró crítico. Principalmente, con un gran deseo de recuperar una mayor solidez defensiva y la precisión en los tiros. Algo que habrá que hacer de cara a los sucesivos encuentros frente al Tenerife, "un equipo que hace parecer que defiendes mal". "Tenemos que hacer que el Tenerife juegue a lo que nosotros queremos, no al revés", manifestó el vitoriano.

Los cuartos de final de la Liga Endesa arrancan el próximo 28 de mayo. ¿Cómo será ese partido? ¿Tendrá algo que ver con lo visto, por ejemplo, en la final de la Copa del Rey o con el último duelo continental? "No lo sabe nadie", pero sí que destacó algunas claves que necesita el propio Unicaja como la aceleración del juego o mejorar algunas cuestiones como el rebote en ataque o la selección de tiro.

Con dos competiciones cerradas y en plena lucha por el cuarto puesto de cara a ese play off liguero, resulta impensable no hacer un balance de la temporada, pero el de Ibon Navarro está muy lejos de lo que se ha podido leer en los últimos días: "Juzgar al equipo, las acciones individuales, por las actuaciones del último mes, cuando los jugadores han estado fuera de su de rol antes, creo que es injusto", defendió a los suyos, a la vez que puso en valor la adaptabilidad del equipo para seguir ganando partidos en tiempos de crisis. "La temporada hasta ahora es extraordinaria".

Sobre si el equipo se podía haber relajado tras ganar la Copa del Rey en febrero, el técnico dejó claro que ojalá hubiesen ido a la Final Four con la sensación de que la temporada estaba hecha, "nos hubiese ido un poquito mejor". ¿Y ahora el play off? Afirmó que el factor cancha se puede 'diluir' un poco debido a que son dos conjuntos que se conocen bien, pero que tienen la máxima ilusión y ganas de llegar a semifinales. Ibon Navarro ensalzó al Lenovo afirmando que "juegan muy bien" y que si el equipo no avanza de ronda no va a ser considerado un fracaso.