Barça: un rival en apuros para el Unicaja en semifinales

El Unicaja se va a encontrar en las semifinales de la Liga Endesa a un Barça muy exigido, que no puede fallar en esta cita contra los verdes, después de una temporada con muchas sombras y muy pocas luces.

Mientras Ibon Navarro y sus chicos llegarán el miércoles al Palau Blaugrana con la sensación de tener «mucho que ganar y poco que perder» en este play off de semifinales, los de Sarunas Jasikevicius se agarran a la Liga como única tabla de salvación para una temporada 2022/2023 en la que el equipo culé falló en la Copa del Rey de Badalona, perdiendo precisamente contra el Unicaja en aquel partido inolvidable de cuartos de final, y tampoco estuvo a la altura en la Final Four de la Euroliga en Kaunas, a la que llegaba como favorito, pero en la que acabó cuarto, tras perder ante el Real Madrid en semifinales y contra el AS Monaco en la lucha por el tercer y cuarto puesto.

Además de tener una temporada complicada en lo deportivo, tampoco ayuda mucho en el Barça el ruido que hay en torno a la plantilla blaugrana y a su entrenador. Y es que desde la derrota en la Copa hay insistentes rumores en la ciudad condal que hablan de que Sarunas Jasikevicius no seguirá la próxima temporada en el banquillo del Barça, algo que tras el fiasco de la Final Four de Kaunas ha cogido todavía más fuerza. Incluso ya ha aparecido un nombre de su posible sustituto, el catalán Xavi Pascual, ahora en las filas del Zenit de San Petersburgo ruso.

Mirotic, señalado

El «ruido» también apunta estas últimas semanas hacia la figura de Nikola Mirotic, al que el club podría pedir una drástica rebaja de su sueldo para poder continuar la próxima temporada vestido de blaugrana. Es cierto que el montenegrino ha respondido a esas informaciones haciendo un brillante play off de cuartos de final contra el Valencia Basket, pero que su figura está más cuestionada que nunca, eso es algo palpable.

En esas aguas revueltas es en las que el Unicaja tratará de pescar a partir de la próxima semana. Es evidente que el favorito es el Barça, por plantilla y por tener a su favor el factor campo. Pero, ¿y si...?