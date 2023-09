El Unicaja gana 74-79 al UCAM y es finalista de la Supercopa

El Unicaja se jugará este domingo contra el Real Madrid el título de la Supercopa Endesa 2023 de Murcia. Los verdes superaron en una semifinal de pico y pala al anfitrión UCAM para quedarse a solo 40 minutos de engordar su currículum con un nuevo título nacional.

No fue una gran noche de los verdes y morados en Murcia. Lo normal teniendo en cuenta que estamos a mediados de septiembre. Pero bastó para superar a un rival que tuvo el apoyo incondicional de su grada, pero que acabó rendido a la superioridad física, de intensidad y de talento ofensivo de los de Ibon Navarro.

Tiene este Unicaja un gen competitivo que le hace ser un equipo especial. Se vio la temporada pasada y sigue siendo un sello propio de este grupo. No es la mejor plantilla de la Liga ni tampoco la que tiene más munición, pero sabe sufrir cuando le vienen las cosas en contra, espera su momento y cuando llega su hora... no perdona.

Buen partido en general de todo el equipo, sobre todo atrás, robando y saliendo al contraataque. Fue un clínic defensivo en las líneas de pase. El equipo lo bordó en esa faceta.

Ambientazo en el Palacio de Murcia

No era fácil este sábado jugar y ganar en el Palacio de los Deportes de Murcia. El UCAM es un equipo muy bien fabricado, con mucho talento en el perímetro y con «cositas» dentro para ganar a cualquiera. La afición local, además, les llevó en volandas con un lleno hasta la bandera que ni los más viejos del lugar recordaban. Muchos factores en contra que no pudieron con un Unicaja descarado, sin miedo, con las ideas claras y con muchos recursos.

Ni Kravish ni Sima ni Lima. Finalmente no llegaron a tiempo los tres pívots lesionados para esta cita en Murcia y eso le da todavía más mérito al triunfo del equipo y a su pase a la gran final supercopera. Y eso que no hubo muy buenas noticias en el primer cuarto. No por el marcador, que estuvo equilibrado. Pero sí por las tres faltas personales de Dylan Osetkowski, que en menos de seis minutos y medio dejó al equipo muy cojo en esa posición de «5» que tantos quebraderos de cabeza ha dado a Ibon Navarro desde el primer día de la pretemporada.

El UCAM, con más corazón que cabeza, aprovechó el rosario de faltas de los cajistas para ponerse 5 arriba, 20-15. Una diferencia que los de Ibon Navarro pudieron igualar al llegar el minuto 10, 20-20. La primera situación complicada se había salvado a base de una defensa muy agresiva, con muchas manos y muy coral de los 5 que estaban en pista en cada momento.

El plan de Ibon

Ibon apostó por Carter de base y por Will Thomas de pívot en el arranque del segundo cuarto. Un quinteto atípico, pero necesario por el devenir del partido. El UCAM volvió a amenazar, 29-24, pero hubo otra vez respuesta inmediata verde, 31-31. Muy bien en ese tramo de partido Melvin Ejim, trabajando atrás y teniendo también protagonismo en ataque. El ala-pívot canadiense la verdad es que es un seguro de vida cada minuto que está sobre la pista. Su trabajo contagió a sus compañeros y se notó en el marcador.

Sito Alonso tuvo que parar el juego con los verdes disparados. Hasta 8 arriba se vio el Unicaja, 31-39, después de un parcial demoledor de 2-15. Pero no podía ser todo tan fácil. Resucitaron los locales a tiempo de agarrarse otra vez al partido. Al llegar el intermedio, 37-41 y mucha tela todavía que cortar.

Segunda parte

El Unicaja dio un pasito más en defensa. Apretó en el inicio del tercer cuarto a un rival que le costó la vida misma hasta tirar a canasta. El 43-52 enmudeció al Palacio de los Deportes de Murcia. Sito Alonso pidió un esfuerzo más a su equipo, que sí dio un paso al frente en intensidad, 49-52.

El partido entró en una fase de idas y venidas en la que ninguno de los dos equipos fue capaz de imponer su ritmo. Es verdad que el Unicaja siempre fue por delante, pero el duelo afrontó los 10 últimos minutos sin nada decidido: 56-60.

Un tiro libre de Carter, tras una jugada de 2+1, puso al Unicaja con más ventaja que nunca. Diez arriba, 58-68, dentro de los últimos 8 minutos. Fue ya el principio de la sentencia final. Otro triple del propio Carter elevó la renta a 12, 62-74.

Con todo a favor y el UCAM jugando más con el corazón que con la cabeza, el Unicaja no supo cerrar el partido en el quiero y no puedo final del rival. Los inesperados regalos provocaron que hubiera que sufrir hasta el último segundo para asegurarse la ansiada y merecida victoria.

Un tiro libre del Alberto Díaz puso el 74-78, con 20 segundos por jugarse. Sant Roos falló el intento triple posterior y el partido murió con el 74-79 final, tras otro libre de Taylor. ¡¡¡Finalistas!!! al son del himno del Unicaja, coreado por cerca de 200 seguidores cajistas, que disfrutaron de lo lindo desde uno de los gallineros del Palacio murciano. Honores también para ellos.