El Unicaja ya ha escrito el punto y final del primero de los cuatro títulos por los que va a competir esta temporada, la Supercopa, y ahora todos los focos están puestos en la Liga Endesa, uno de los grandes retos del curso para el conjunto verde y morado después de una campaña 22/23 inolvidable con 24 victorias y 10 derrotas en la fase regular.

Por lo pronto, el equipo ya ha dejado este fin de semana grandes sensaciones en el Palacio de los Deportes de Murcia con una victoria ante el UCAM (74-79) y una derrota competida contra el Real Madrid (81-88) hasta el último minuto del encuentro. Dos partidos que abren el apetito de la temporada oficial y que dan paso a que llegue el momento de la verdad.

Los pívots, las grandes dudas

El equipo comenzará a trabajar este martes, pero, ¿estarán David Kravish y Yankuba Sima? Esto fue lo que dijo Ibon Navarro en rueda de prensa: "Me gustaría que empezaran a entrenar el martes, pero no lo sé. La lesión de David es estar con la espada todas las mañanas. No sé cuánto vamos a estar así. Intentamos que entrenara, al día siguiente se levantó mal y desistimos. Espero que Yankuba pueda entrenar ya. Llevan 5 ó 6 semanas parados. Les va a costar".

Además, será una semana muy importante para todos aquellos jugadores que han acabado sobrecargados o incluso tocados la Supercopa. Uno de ellos es Jonathan Barreiro, que solo pudo disputar 5 minutos de la final por unas molestias en el gemelo. Alberto Díaz, quien se tuvo retirar durante los últimos minutos contra los blancos, aunque sin aparentemente grandes problemas. O el propio Melvin Ejim, que podrá descansar después de recién aterrizar del Mundial y jugar en Murcia con solo dos sesiones de entrenamiento.

Lenovo Tenerife, primer rival

Así que, quién sabe si con la reincorporación de los pívots o al menos uno de ellos, la Liga Endesa se presentará por fin este sábado en el Martín Carpena. A partir de las 20.45 horas, el Unicaja recibirá al Lenovo Tenerife para dar paso a un calendario liguero en el que llegarán durante las primeras jornadas Casademont Zaragoza, Valencia Basket, Gran Canaria, Joventut y Baskonia.

Por lo que ya ha llegado la hora de poner en marcha la competición liguera. A partir del sábado, llegarán jornadas de emociones fuertes con tres partidos en 10 días. Así que será importante ponerlo todo a punto de cara a una temporada muy ilusionante que ya ha tenido su dosis de previa de con el gran rendimiento en la Supercopa.