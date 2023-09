Todos los focos vuelven a estar puestos en la Liga Endesa. El Unicaja inaugura este sábado -con o sin pívots- su participación en la ACB 2023/24 y las sensaciones de Ibon Navarro son muy positivas antes de que llegue la primera prueba contra el Tenerife. "Con ganas de empezar, ha sido una pretemporada diría que buena por las circunstancias. Lo bueno empieza ahora. Los equipos preparan los partidos".

Lo cierto es que no le da un solo respiro el calendario liguero al Unicaja. Este sábado aterriza en Málaga el Lenovo para poner en marcha la primera maratón. "Cualquier partido en casa es una fiesta por lo que se genera alrededor. Estaríamos encantados de jugar todos los partidos en casa. Solo por eso no vamos a ganar. El rival es de una dificultad máxima. Nos conoce muy bien, nosotros también. Genera un añadido más de la dificultad. El nivel de preparación, de ajuste llegó al máximo el año pasado. Jugar en casa, por el ambiente y lo que nos ayuda la afición, es muy importante, pero jugamos nosotros".

Ese primer reto lo plantearán los tinerfeños después de haber jugado solo dos partidos de pretemporada. Aunque Ibon Navarro no cree que sea un condicionante muy particular: "Al final hay jugadores muy importantes que se han incorporado muy tarde. Marcelinho es un jugador que va a tener 20/25 minutos y han jugado sin él. Igual que mantiene un bloque muy grande, una forma de jugar muy clara. No sé si les hace falta jugar mucho para tener todo engranado. Tienen muchos automatismos, son capaces de jugar sin abrir los ojos".

La gran novedad que presentan este curso es el pívot Dusan Ristic, que tendrá galones desde el primer día ante la lesión de Fran Guerra. "Aunque no le han explotado mucho, tiene más amenaza de tiro, buena capacidad de pase, capacidad de tiro. Sin ser un superatleta, es un jugador que le aporta una línea continuista a Shermadini. Tiene la capacidad de abrir el campo y es una de las cosas que más les aporta", analizó el técnico cajista.

No obstante, asumió el entrenador que "la presión es diferente" esta temporada. "Éramos un equipo nuevo con inseguridad. Este año no hay tanta inseguridad, pero la ausencia de los pívots y la incorporación de los internacionales no da un poso de solidez muy grande. La incertidumbre viene por el nivel de los equipos. Los primeros seis partidos son demenciales. La presión viene más por el calendario. Si quieres vivir en el mundo de Alicia, estamos muy bien, pero no es la realidad. Los rivales van a intentar atacarnos donde tenemos más problemas. Es un reto y una dificultad. Es una cuestión propia".

Expectativas

¿Qué es lo que espera Ibon Navarro de este curso? "Aunque suena a tópico, disfrutar del día a día e ir partido a partido. Ganar es muy difícil. Ser un equipo reconocible, que su afición esté orgullosa, que se identifiquen, competir fuera de casa. El año pasado tuvimos 10 derrotas en ACB y 3 fueron en las 5 primeras jornadas. Esto es muy largo, no es una carrera de 100 metros. Van a ir pasando cosas, buenas y malas, en función de a dónde te lleve y si tienes un poquito de suerte, conseguimos estar ahí arriba. Las expectativas sobre nosotros no pueden caer en victorias y títulos. Estaríamos siendo presos de nuestro pasado", manifestó.