El Unicaja tampoco arranca en Las Palmas: 76-69

Dos buenos cuartos, el primero y el tercero, no le valieron al Unicaja esta matinal de domingo para ganar en Las Palmas a un Dreamland Gran Canaria que supo jugar mejor los últimos minutos y que encontró en un actor secundario, Pierre Pelos, a su jugador franquicia. Esta vez no fue ni Brussino ni Albicy ni Slaughter, fue el ala-pívot galo el que mandó a la lona a un Unicaja otra vez con cierta ansiedad en su juego.

La verdad es que Las Palmas no parecía el sitio ideal para resucitar, pero es que el equipo tampoco lo mereció. Estuvo demasiado intermitente en su baloncesto, falló demasiado desde la linea del tiro libre y perdió también la batalla por el rebote ante un Gran Canaria que en el esprint final, con todo por decidir, estuvo más acertado.

Está claro que el inicio liguero se le ha atragantado al vigente campeón de Copa, subcampeón de la Supercopa y tercero de la última Liga Endesa. Todo lo que en estos últimos meses había salido bien, ahora parece esquivo: falta salud en jugadores determinantes, los triples liberados no entran, la defensa no tiene la misma intensidad, la circulación de balón es más "sucia", la pizca de suerte que siempre hace falta en el deporte brilla por su ausencia... En fin, que no salen las cosas. Y cuando no salen, no salen.

Partido igualado

Fue un partido igualado. Con dos equipos jugando a tirones, con muchos fallos, demasiada precipitación y poca calidad. Y eso que salió como un ciclón el Unicaja. Espectacular en defensa, con paciencia para circular el balón y acertado en ataque. Fueron 5 minutos explosivos que colocaron un ilusionante 4-13 y que recordaron la mejor imagen del pasado curso de los chicos de Ibon Navarro.

Jaka Lakovic frenó el vendaval cajista con un tiempo muerto. Y a partir de ahí, cambió el partido. El parón fue, desde luego, balsámico para los amarillos, que respondieron con un parcial de 7-0, 11-13. El partido entró entonces en un tramo de mucha igualdad, con intercambio de canastas y rotaciones varias en ambos banquillos, mucho más productivas para los locales. Al llegar el minuto 10, 21-22 todavía para los verdes.

El efecto "Pelos"

Un triple de Pelos, que fue un martirio desde su entrada al campo mediado el primer cuarto, dio la primera ventaja a los amarillos, 24-22. El francés lo metió todo desde todos los lados. Él marcó el ritmo a los suyos, que a partir de ese momento dominaron con autoridad el marcador.

El arbitraje es verdad que no ayudó nada. Dos antideportivas (las dos más que discutibles) echaron del partido a Melvin Ejim. El equipo se descentró y el "Granca" lo aprovechó para irse de 13, 46-33. Mala imagen del Unicaja en ese tramo. Deslabazado, sin ideas y superado por su rival. Al llegar el descanso, 46-36 y mucho que mejorar para tener opciones de algo.

Gran tercer cuarto del Unicaja

Apostó Ibon por sus tiradores en el tercer cuarto. Carter y Kalinoski unieron fuerzas en el perímetro, aunque fue Sima el que más cosas aportó en ataque en la reacción de los verdes. Un triplazo de Osetkowski equilibró el marcador, 50-50, con menos de 4 minutos jugados de la reanudación.

Volvieron a ser minutos brillantes de los de Ibon Navarro. El Unicaja ápretó atrás, pudo correr, se gustó y se fue hasta de 4, 52-56, aunque el partido entró en los 10 minutos finales con máxima igualdad: 58-58.

Amarillos y verdes fallaron mucho en ataque en un último cuarto de muacha más emoción que calidad. El correcalles llevó al partido a entrar en los últimos 4 minutos con 65-66. Pelos asumió otra vez protagonismo con 4 puntos seguidos. La misma ansiedad que mostró el Unicaja el día del Valencia apareció en el Gran Canaria Arena en el momento de la verdad. Kalinoski y Osetkowski tiraron dos triples que no eran necesarios, sobre todo el del jugador de pasaporte alemán. Djedovic perdió un balón y el Granca puso el +5, 71-66, a 88 segundos del bocinazo final. Fue la sentencia para un partido en el que el Unicaja no estuvo lejos, pero volvió de vacío de Las Palmas... una vez más.

Joventut, próximo rival

Hay que tener paciencia y aguantar este chaparrón. El actual 1-3 de la clasificación es duro de ver y más de digerir. Las expectativas eran muy altas y creo firmemente que no hay que rebajarlas. Hay la misma plantilla que el curso pasado llevó a la gloria al club y a su afición. Tranquilidad y a pensar en el Joventut, rival del póximo sábado en el Martín Carpena. Ese es un buen día para empezar la resurrección.