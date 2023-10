"El Unicaja ha sido muy importante en mi vida profesional"

Bozidar Maljkovic está en Málaga. El exentrenador del Unicaja entre 1999 y 2003, actual presidente del Comité Olímpico de Serbia, llegó la semana pasada a su casa de Marbella para pasar unos días antes de que el jueves ingrese en el selecto grupo de elegidos que forman parte del Salón de la Fama del Baloncesto español. El acto será en el estadio de La Cartuja de Sevilla y con el técnico serbio también ingresará en este particular Hall of Fame del básket español una parte importante de la historia del Unicaja.

Boza Maljkovic atiende la llamada de La Opinión de Málaga solo unos días antes del evento para hablar de su reconocimiento, del baloncesto actual, de su labor en el Comité Olímpico, del Unicaja, de Ibon Navarro... y de todo un poco..

¿Qué significa este reconocimiento para usted?

Cuando me llamó Jorge Garbajosa fue muy emocionante para mí. Entrené durante una década a 4 clubes muy importantes del baloncesto español: Barça, Unicaja, Real Madrid y Baskonia. Una parte de mi vida y de mi corazón están en España. Quiero darle las gracias a la Federación Española de Baloncesto (FEB), al periódico As, a la afición y a los jugadores que tuve durante ese tiempo. No tengo ningún mal recuerdo de esa etapa de mi vida. Todo el mundo sabe que soy muy feliz en España. Me gusta el país y la gente.

¿Qué parte de importancia tiene el Unicaja en esa etapa como entrenador de Maljkovic?

El Unicaja ha sido muy importante en mi vida. Voy a decir públicamente este jueves en mi discurso que nunca olvidaré a la afición del Unicaja. Su apoyo, su pasión, su cultura deportiva... Lo voy a decir públicamente. No quiero que se enfaden las aficiones de Real Madrid, Barça y Baskonia, pero es que en Málaga la afición me ayudó mucho. Siempre que en mi país me preguntan por Málaga, contesto lo mismo: «Si Pablo Picasso estaba allí»... Mi amigo Radomir Antic fue importante para convencerme de que la Costa del Sol era un buen lugar. Compré casa en Marbella y muchos jugadores de distintos deportes que yo conozco también han comprado porque quieren vivir aquí.

¿Sigue la actualidad del Unicaja desde su casa en Belgrado?

Claro. Cada partido.

¿Qué le parece Ibon Navarro como entrenador?

Me gusta mucho cómo trabaja Ibon Navarro. Y no lo digo porque sea mi amigo, porque no me he tomado nunca ni un café con él. Me parece muy buen entrenador. Ya me gustaba en Andorra. Cuando vino a Málaga me pareció una gran decisión del Unicaja. Con Pedro Martínez y Xavi Pascual, de los mejores. Destaco a estos tres.

¿Ha cambiado mucho el baloncesto desde que usted dejó los banquillos?

Ahora es más físico, más rápido y con muchas más rotaciones porque las temporadas son muy largas. Es muy difícil trabajar para los entrenadores. Mis colegas siempre me dicen que no tienen tiempo para preparar los partidos. Hay muchos viajes, mucha competición, pero pocos entrenamientos. Demasiados partidos para mi gusto. Hay que cuidar más a los jugadores. Tantos partidos solo traen cosas malas para músculos y huesos.

¿Qué tal la experiencia de ser presidente del Comité Olímpico de Serbia?

A veces me enfado, pero mucho menos que cuando era entrenador. Esto tiene menos adrenalina que los banquillos. No tengo ninguna ambición para estar toda la vida en el Comité Olímpico. Creo que después de París 2024 voy a parar. Tengo la confianza de la gente importante de mi país, nunca estuve involucrado en ningún escándalo, nunca he estado en ningún partido político, aunque he tenido muchas propuestas. No sé. Tengo 40 deportes a mi cargo. Si Serbia tiene un gran resultado de medallas en París, quizás me vea obligado a seguir. Nuestro presidente, Aleksandar Vucic, me ayuda mucho. Nos da mucho dinero. Nunca me ha dicho que no a nada. Somos el único país que da 200.000 euros a cada deportista olímpico. Otra cosa buena que tenemos es que los exdeportistas tienen una jubilación con muy buen dinero, según hayan sido medallistas de oro, plata o bronce en unos JJOO. Es un milagro que Serbia, un país pequeño, tenga los resultados deportivos que tiene con 6 millones de habitantes. Sacamos 9 medallas en Tokio 2020. En estos últimos dos meses hemos ganado un oro mundial en salto de longitud con Ivana Vuleta, plata en voleibol femenino, Novak Djokovic gana también, pero esto no es novedad, medalla también en el Europeo 3x3 de básket y la plata de Serbia en el último Mundial de Baloncesto. También puedo presumir de que mi hija ha ganado como entrenadora la Euroliga femenina y la Liga de Turquía con el Fenerbahce. Somos los únicos padre e hija que han sido campeones de Europa de baloncesto en toda la historia...

Me ha dicho muchos nombres, pero hay que destacar al rey del deporte serbio: Novak Djokovic. ¿Qué tal su relación con él?

Tenemos una excelente relación, pero nos vemos muy poco. Tengo mucho trato con sus padres y con su hermano Djordje, que es el presidente de la Federación de Pádel de Serbia. Novak es un gran tipo. Se puso a llorar como un niño en la celebración de la plata mundialista de la selección de baloncesto porque todo el mundo cantaba una canción en su honor. Es muy buena persona. Un número 1 como deportista y como persona.

¿Qué le queda por hacer a Bozidar Maljkovic?

Escribir un libro. Me están presionando mucho para que lo haga. Mucha gente. Pero yo no soy como otros al que se lo escribe un periodista. Quiero escribirlo yo desde la primera palabra a la última. Ahora no tengo tiempo, pero ya tengo algunas cosas escritas y puede ser algo que haga más adelante.