Badalona, territorio hostil... hasta que llegó la Copa

Decir que el Olímpico de Badalona NO es una pista «amiga» para el Unicaja, después del éxtasis vivido el pasado mes de febrero, con la conquista de la Copa del Rey, parece un disparate. Pero en realidad así lo atestigua la historia reciente y también la más pretérita. El Unicaja ganó el pasado febrero la Copa 2023 en Badalona, es verdad, pero lo hizo frente al Barça, el Real Madrid y el Lenovo Tenerife. No contra el Joventut, un rival que en su pista es casi inexpugnable históricamente para el Unicaja.

Ojo al dato: hasta la fecha son 38 visitas del equipo de Los Guindos a Badalona en Liga Regular con un pobre balance de solo 10 victorias y la friolera de ¡¡¡28 derrotas!!! Teniendo en cuenta que el equipo catalán ya no es el gran equipo de hace décadas luchaba incluso por ganar la Liga ACB, los números resultan tan llamativos como inexplicables.

Peores resultdos que en el Palau, en La Fonteta o en el Buesa Arena

Si además comparamos lo que el Unicaja ha sido capaz de hacer históricamente fuera de casa con los «grandes» de la Liga, las estadísticas con el Joventut se hacen todavía más sorprendentes. Y es que solo la pista del todopoderoso Real Madrid ha sido a lo largo de la historia más esquiva en ACB para los cajistas, con 6 victorias y 44 derrotas. Con el Barça, Baskonia y Valencia, por ejemplo, los resultados son mucho mejores.

Imagen del Joventut Unicaja del curso pasado / ACBPhoto

A pesar del espectacular momento deportivo del Unicaja, con 14 victorias seguidas en Liga Endesa, los precedentes invitan a poco optimismo de cara al choque de este sábado a las 20.45 horas en el Olímpic. De las últimas once visitas al Joventut, solo tres triunfos. El último, justo antes de la pandemia, en marzo de 2020, por 82-97. Desde entonces, tres visitas y tres derrotas. Ni siquiera el espléndido curso pasado el Unicaja, que solo unos meses después fue campeón de Copa, fue capaz de ganar en Badalona: 74-65.

Demasiadas derrotas

Hay algunas derrotas «raras» en estos últimos años que hacen más difícil entender lo que le pasa al Unicaja cada vez que asoma por el túnel de vestuarios del Olímpic badalonés. La temporada 2014/2015, por ejemplo, el Unicaja de Joan Plaza arrancó la Liga de forma triunfal, venciendo 10 de las 11 primeras jornadas (10-1). La única derrota llegó en la jornada 6. ¿Dónde?... Pues sí, en Badalona, 82-74. Ganó en aquel arranque triunfal en Vitoria, en Las Palmas, en Valencia y en Murcia. Pero fue a Badalona y k.o.

Otro ejemplo, la 2016/2017, también con Joan Plaza en el banquillo. El Unicaja visitó el pabellón verdinegro en la jornada 7. Los catalanes todavía no sabían lo que era ganar un solo partido ante su afición. Llevaban tres derrotas de tres intentos (ante Fuenlabrada, Tenerife y Baskonia). ¿Qué pasó aquella mañana de noviembre de 2016? Pues sí, que ganaron los verdinegros: 82-79.

Otro partido de esta particular lista negra del Unicaja fue el de la campaña 2011/2012. El Unicaja de Luis Casimiro fue a Badalona la jornada 31, con necesidad de ganar para no complicarse su plaza entre los 9 primeros, que podía dejarle fuera de la Euroliga de la campaña siguiente. Y sí, el Unicaja, para no variar, volvió de vacío, tras ceder 80-64 ante el Joventut de Salva Maldonado.

El Unicaja ganó la Copa en Badalona el año pasado. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Reto a la vista

Queda claro que la visita a la Penya en Badalona no es nunca cómoda para el Unicaja. Ni siquiera lo será este fin de semana por mucho que el que aterrice en el Olimpic sea, por números, el mejor Unicaja de toda la historia.

La pregunta es evidente: ¿será capaz el Unicaja de ganar esta vez en Badalona? La respuesta, este sábado, a partir de las 20.45 horas.