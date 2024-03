El Unicaja no necesita ganar más partidos fuera del Carpena para acabar segundo de la Liga

La victoria del Unicaja en el derbi liguero del pasado sábado en Granada, además de afianzar al equipo en la segunda plaza de la Liga Endesa, le permite tener matemáticamente la opción de acabar entre los dos primeros la Fase Regular, simplemente con ganar los 5 partidos ligueros que le restan por jugar en el Palacio Martín Carpena en este esprint final liguero, antes de afrontar el play off por el título 2023/2024.

El Unicaja tiene 21 victorias, por 17 que suma el Barça, tercero en la tabla e inmediato perseguidor de los de Ibon Navarro. A falta de 8 jornadas para acabar la Liga Regular, al equipo cajista le quedan 5 partidos en Málaga (Girona, Zaragoza, Baskonia, UCAM Murcia y Zunder Palencia) y solo 3 fuera (Manresa, Barça y Lenovo Tenerife).

Si los cajistas se aseguran esas cinco victorias, sumarían 26 triunfos, una cifra a la que ya no puede llegar el Barça ni ninguno otro de sus perseguidores. Si el cuadro azulgrana ganara los 8 partidos que le restan de Liga Regular alcanzaría los 25, uno menos que los que el club verde y morado sumará, simplemente, con hacer del Carpena un fortín en estas próximas semanas.

Calendario liguero pendiente del Unicaja. / ACB

La final de la Liga también pasa ya "solo" por el Carpena

Y no solo eso. Ganar en Granada esta pasada jornada da una opción matemática todavía más interesante al equipo. Porque si los verdes acaban segundos, tendrían ventaja de pista en el play off de cuartos de final (contra el séptimo), pero también en el posterior de semifinales (contra el ganador de la eliminatoria entre el tercero y el sexto). Esto quiere decir que si el Unicaja gana todos sus partidos en Málaga será finalista de la ACB, aunque de aquí en adelante no vuelva a ganar ningún partido a domicilio. Ni en Liga Regular ni tampoco en el propio play off por el título.

Una imagen del Unicaja - Real Madrid en el Carpena de la jornada 25 de la Liga Endesa. / Álex Zea

Difícil, pero no imposible

Es evidente que en una Liga tan competitiva como la ACB, ganar partidos cuesta mucho. En casa y fuera. Pero también es cierto que el Unicaja es uno de los equipos más fiables de toda Europa cuando juega como local. De hecho, en lo que va de temporada, el Unicaja solo ha perdido dos partidos ante su afición. Uno fue la visita del Valencia Basket el ya lejano 30 de septiembre y el otro, la reciente derrota de hace un par de semanas frente al Real Madrid. Solo dos traspiés en 12 partidos, lo que demuestra que el Carpena es una pista en la que es muy difícil ganar.

El Unicaja y su afición ya saben a lo que atenerse. Si el equipo convierte el Carpena en un fortín, su pase a la final liguera está garantizado. Después del triunfo en Granada, ya no hace falta ganar ningún partido más a domicilio.

El Unicaja está firmando una temporada espectacular. / Alex Zea / LMA

Situación idéntica en Europa

La buena temporada de los verdes en la Basketball Champions League, permite al Unicaja depender también solo del Carpena para asegurarse una plaza en la Final Four de la competición europea organizada por la FIBA. Los de Ibon Navarro jugarán a partir de la próxima semana el play off de cuartos de final previo a la cita a 4 final de Belgrado contra el Promitheas Patras griego con ventaja de campo. Será en un play off al mejor de tres partidos, con el primero en Málaga, el segundo en Grecia y si fuera necesario un tercero de desempate, de nuevo en Málaga. O sea, que el Unicaja no tiene la necesidad de ganar en Patras. Le bastará con ganar esos dos partidos en Málaga para clasificarse para la Final Four del Stark Arena.