Las lluvias vuelven a Andalucía con nuevos frentes estos días: cuándo y dónde lloverá más según Aemet

La previsión del tiempo para los próximos días en Andalucía destaca por la llegada de frentes que traerán lluvias a la comunidad, según indica el portavoz de Aemet, Rubén del Campo. En cuanto a las niebla, que ha provocado un caos aéreo en Sevilla, Jerez y Granada con 21 vuelos desviados, es probable que continúe este domingo de madrigada y horas tempranas de la mañana.

Aemet prevé una situación anticiclónica y estable en Andalucía hasta el martes. El domingo comenzará con nubes y nieblas por el oeste que se irán disipando a lo largo del día. El lunes, por su parte, día de la Inmaculada Concepción, los cielos estarán prácticamente despejados, al igual que el martes.

Llegan frentes a la península el miércoles

Es muy probable que el miércoles y siguientes días comiencen a entrar en la península diversos frentes. Así, el miércoles un primer frente afectará a la mitad oeste de la península y Andalucía, con la entrada de lluvias en la primera mitad del día en las provincias de Huelva principalmente, además de Sevilla, Cádiz y Córdoba en menor medida. Todo teniendo en cuenta la incertidumbre y la posible variación del frente a medida que avancen los días.

Ya con una incertidumbre muy alta por la distancia en el tiempo, el jueves sería un día de transición sin lluvias con buen tiempo, para el viernes cambiar de nuevo el panorama meteorológico, volviendo las lluvias de forma más intensa que el miércoles y afectando casi a toda la comunidad autónoma. Hay que ver esta previsión con la debida cautela, pudiendo variar el pronóstico con el paso de los días.